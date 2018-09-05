Под Волгоградом внедорожник сбил шестилетнего ребенка

Вечером 4 сентября на пересечении улиц Оломоуцкая и Карбышева в новой части города-спутника Волгограда Волжском внедорожник Chevrolet Niva проехал на красный свет и сбил шестилетнего ребенка, который переходил дорогу по зебре на разрешающий сигнал светофора, передает портал novostivolgograda.ru. Ребенок срочно был доставлен в больницу. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.
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