Беспилотные автомобили заполонят российские города

Объемы мирового рынка каршеринга уже к 2024 году могут превысить 6,5 млрд долларов. Сегодня в глобальных масштабах функционирует порядка 120 тысяч машин и данный показатель через год-другой вырастет в 9-10 раз. О том, как будет развиваться российский рынок каршеринга, Dni.Ru рассказал независимый эксперт it-отрасли Павел Терентьев.

Популярность технологий с приставкой "smart", применяемых на рынке краткосрочной аренды автомобилей, обусловлена высокой степенью их удобства, эффективностью и функциональностью. Среди наиболее успешных решений в международном каршеринге, которые пока не доступны россиянам, можно выделить "умные парковки", которые позволяют пользователям при помощи смартфона совершать поиск свободного автомобиля в любой точке мира. А технологии "умного" страхования на основе автоматизации и телематики помогают агрегаторам разрабатывать индивидуальные тарифы для каждого клиента в зависимости от времени суток, загруженности траффика, марки автомобиля, пробега и даже стиля вождения конкретного автомобилиста.

Все чаще можно услышать о попытках перевода каршеринга в беспилотный режим: Smart Vision EQ от Mercedes, китайский беспилотник 820 EV отLifan, каршеринговые беспилотные авто производства BMW – DriveNow, внедряемые агрегатором Arriva в Дании и так далее. Примечательно, что беспилотные каршеринговые автомобили оснащаются электродвигателями, глобальной спутниковой навигацией и системой датчиков и камер, позволяющей автопилоту сканировать окружающее пространство в радиусе от 50 до 100 метров. В России каршеринг активно внедряется только с 2015 года, но уже сегодня демонстрирует высокие темпы роста: на рынке функционирует более 15 операторов, десять из которых активно развиваются в регионах.

Многие каршеринговые компании в России применяют новые технологии в своем бизнесе. Так, известный оператор "Делимобиль" совместно с концерном КРЭТ, заключили договор о развитии сетей электрозаправок для 50 эргономичных электромобилей Renault Twizy – 10 станций "Фора", которые планируется внедрить на территории Краснодарского края. Также специалисты Делимобиля собираются протестировать эффективность данного вида транспорта в Тюмени и Сургуте. Многие компании, такие как BelkaCar, Яндекс.Драйв, YouDrive предоставляют клиентам возможность самостоятельно выбирать класс автомобилей: эконом, бизнес и премиум. Кроме того, клиенты могут заказать конкретную марку автомобиля, которая максимально соответствует их требованиям. Также YouDrive применяют технологии искусственного интеллекта, которые позволяют персонифицировать каждого пользователя за счет сверки с данными его профиля в приложении с фотографией, получаемой через встроенную в салон автомобиля камеры. В случае если доступ к автомобилю получили злоумышленники, происходит автоматическая блокировка дверей. Взять в аренду автомобиль и управлять им легко при помощи мобильного приложения.

"Рынок каршеринга будет развиваться стремительно ближайшие пять лет. Операторы будут объединяться, за счет чего снизятся тарифы на перевозки. Выиграют те компании, которые уже сегодня наметили курс на региональное развитие. Процесс поглощения небольших операторов крупными агрегаторами приведет к тому, что на рынке останется только 2-3 каршеринговые компании, которые освоят множество клиентоориентированных направлений, таких как корпоративная аренда автомобилей, междугородние перевозки, лизинг, каршеринг электромобилей и беспилотников", – считает Терентьев. По его мнению, распространение новых технологий приведет к усовершенствованию городской среды в лучших традициях концепции Smart-city: увеличится число умных парковок для каршеринга, в случае перевода автомобилей в беспилотный режим уровень безопасности движения только повысится за счет модернизации дорожных знаков и разметки – умные пешеходные переходы с инфракрасными датчиками движения, светоотражающая разметка, интеллектуальные светофоры, фиксирующие малейшие нарушения на автодорогах и автоматически выписывающих нарушителям штрафы и так далее. Эксперт уверен, что у российского каршеринга есть все шансы достичь мирового уровня в ближайшие семь лет.