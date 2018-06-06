Jaguar F-Pace: куда не ступала нога ягуара
|Jaguar F-Pace
|Цена, руб
|4 623 300
|Цена в минимальной конфигурации, руб
|3 074 000
|Двигатель (объем/мощность, л.с.)
|1999 / 180
|Привод
|Полный
|Разгон 0-100, сек
|8,7
|Смешанный расход (на сайте / тест-драйв), л/100 км
|5,3 / 7,8
|Снаряженная масса, кг
|1 775
|Длина/ширина/высота, мм
|4746/2175/1693
|Дорожный просвет, мм
|213
|Объем багажника, л
|650
Все кроссоверы похожи друг на друга. Ткните пальцем в любой существующий, и я покажу вам три почти таких же. Jaguar F-Pace получился столь же стремительным, как его немецкие одноклассники и аэродинамичным, под стать коллегам из азиатских стран. Красотой, как и все представители “кошачьего” семейства, F-Pace тоже не обделен.
Снаружи автомобиль сделан так, чтобы вызывать зависть у владельцев машин в этом рыночном сегменте (и не только). Но так ли “ягуарист” ягуар внутри? Вопрос спорный, поэтому давайте заглянем.
Вроде бы все на месте. И “шайба” АКПП, и распластавшийся в прыжке ягуар в качестве эмблемы на руле, и кожаный салон. Но вот чего не хватает?
И тут меня осенило: когда я тестировал свой первый Jaguar, в мою память врезались слова менеджера автосалона, когда он мне с гордостью рассказывал, что в одной только двери Jaguar XF больше дерева чем во всем салоне Мерседеса S-класс. Конфликт реальности с моими ожиданиями сложился как раз вокруг качества отделки салона. Пластик, пластик и еще раз пластик. Хоть и с красивой подсветкой и неизменно электронным дисплеем.
И пускай салон собран добротно и качественно, “вау” эффект проявляется только когда работает ночная подсветка, вызывающая у меня сразу ассоциации с ночным городом где-нибудь, опять же, в Азии.
Я так понимаю, что F-Pace – шаг маркетологов Jaguar навстречу ценовым пожеланиям потребителя, а в таком случае на чем-то приходится экономить. Что здорово в кроссовере F-Pace – так это огромное пространство для пассажиров сзади. Вообще это очень в стиле английского автоконцерна – окружить заботой каждого пассажира, а не только водителя. Сзади сидеть очень удобно, несмотря на то, что и передние, и задние сиденья здесь довольно плотные. Зато красиво.
Унаследовал свой фирменный стиль F-Pace и в деталях тоже. Надпись “Jaguar” встречается здесь на каждом шагу. Это чтобы не забывать на чем ездишь.
Ну и перейдем к самому вкусному: как едет. И на этот вопрос я бы не хотел отвечать, а придется. Двухлитрового дизеля “котенку” категорически не хватает. Как и любой дизель, он хорош на старте. К 80 км/ч дизель выдыхается, а после 120 км/ч каждое деление на спидометре приходится практически отвоевывать с боем.
Да и при необходимости резко переключиться на пониженную, F-Pace некоторое время размышляет, нужно ли ему это на самом деле, чем еще больше усугубляет “кошачьи” ассоциации. Ну, помните, как коты сначала орут под дверью полчаса, а когда, наконец, открывают дверь, долго стоят на пороге и думаю, идти туда или все-таки нет?
Эта проблема частично решается переключением в спортивный режим, но на трассе спортивный режим мешает, а включать его только для обгонов – нонсенс. В общем, если вы захотели себе F-Pace, то только трехлитровый дизель (300 л.с., 6,2 сек) или трехлитровый бензин (380 л.с., 5,5 сек). И вот, притопив педаль газа на такой машине, ты понимаешь зачем кроссоверу жесткая подвеска. Кстати, к слову о бездорожье. Некомфортно.
Звук здесь от Meridian. В целом неплохо, но на десять из десяти не тянет из-за слегка размыленной середины. Прибавьте чуть-чуть низ и сабвуфер по вкусу. "Верха" трогать не советую, их и так предостаточно. А середину это все равно не спасет.
Под конец, гитара поместилась в багажнике с комфортом и почетом. Кроссоверу - вместительный багажник.
И в завершение обзора я решил уделить несколько строчек ответам на ваши вопросы. Теперь я публикую фотографию каждой новой машины в своем Инстаграме, собираю вопросы на интересующие вас темы о машине и отвечаю на них в конце каждого обзора. Вот что из этого вышло.
Обзор подготовлен специально для портала dni.ru
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