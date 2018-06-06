Jaguar F-Pace: куда не ступала нога ягуара

Люди делятся на две категории. Одни любят котиков, другие, скорее всего, фашисты. Это вам скажет любой пользователь интернета. Казалось бы, одной только эмблемы скалящегося представителя семейства кошачьих на радиаторной решетке должно быть достаточно для уважения и любви к этой марке, хотя бы за такой удачный маркетинговый ход. Мне, кстати, старый значок в виде ягуара в прыжке всегда нравился больше. 3D все-таки. Но, так или иначе, Jaguar всегда производил красивые автомобили, которые еще и могли похвастаться отличной управляемостью и внушительными скоростными данными. Так ли это в данном случае? Давайте разберемся.

Jaguar F-Pace Цена, руб 4 623 300 Цена в минимальной конфигурации, руб 3 074 000 Двигатель (объем/мощность, л.с.) 1999 / 180 Привод Полный Разгон 0-100, сек 8,7 Смешанный расход (на сайте / тест-драйв), л/100 км 5,3 / 7,8 Снаряженная масса, кг 1 775 Длина/ширина/высота, мм 4746/2175/1693 Дорожный просвет, мм 213 Объем багажника, л 650

Все кроссоверы похожи друг на друга. Ткните пальцем в любой существующий, и я покажу вам три почти таких же. Jaguar F-Pace получился столь же стремительным, как его немецкие одноклассники и аэродинамичным, под стать коллегам из азиатских стран. Красотой, как и все представители “кошачьего” семейства, F-Pace тоже не обделен.

Снаружи автомобиль сделан так, чтобы вызывать зависть у владельцев машин в этом рыночном сегменте (и не только). Но так ли “ягуарист” ягуар внутри? Вопрос спорный, поэтому давайте заглянем.

Вроде бы все на месте. И “шайба” АКПП, и распластавшийся в прыжке ягуар в качестве эмблемы на руле, и кожаный салон. Но вот чего не хватает?

И тут меня осенило: когда я тестировал свой первый Jaguar, в мою память врезались слова менеджера автосалона, когда он мне с гордостью рассказывал, что в одной только двери Jaguar XF больше дерева чем во всем салоне Мерседеса S-класс. Конфликт реальности с моими ожиданиями сложился как раз вокруг качества отделки салона. Пластик, пластик и еще раз пластик. Хоть и с красивой подсветкой и неизменно электронным дисплеем.

И пускай салон собран добротно и качественно, “вау” эффект проявляется только когда работает ночная подсветка, вызывающая у меня сразу ассоциации с ночным городом где-нибудь, опять же, в Азии.

Я так понимаю, что F-Pace – шаг маркетологов Jaguar навстречу ценовым пожеланиям потребителя, а в таком случае на чем-то приходится экономить. Что здорово в кроссовере F-Pace – так это огромное пространство для пассажиров сзади. Вообще это очень в стиле английского автоконцерна – окружить заботой каждого пассажира, а не только водителя. Сзади сидеть очень удобно, несмотря на то, что и передние, и задние сиденья здесь довольно плотные. Зато красиво.

Унаследовал свой фирменный стиль F-Pace и в деталях тоже. Надпись “Jaguar” встречается здесь на каждом шагу. Это чтобы не забывать на чем ездишь.

Ну и перейдем к самому вкусному: как едет. И на этот вопрос я бы не хотел отвечать, а придется. Двухлитрового дизеля “котенку” категорически не хватает. Как и любой дизель, он хорош на старте. К 80 км/ч дизель выдыхается, а после 120 км/ч каждое деление на спидометре приходится практически отвоевывать с боем.

Да и при необходимости резко переключиться на пониженную, F-Pace некоторое время размышляет, нужно ли ему это на самом деле, чем еще больше усугубляет “кошачьи” ассоциации. Ну, помните, как коты сначала орут под дверью полчаса, а когда, наконец, открывают дверь, долго стоят на пороге и думаю, идти туда или все-таки нет?

Эта проблема частично решается переключением в спортивный режим, но на трассе спортивный режим мешает, а включать его только для обгонов – нонсенс. В общем, если вы захотели себе F-Pace, то только трехлитровый дизель (300 л.с., 6,2 сек) или трехлитровый бензин (380 л.с., 5,5 сек). И вот, притопив педаль газа на такой машине, ты понимаешь зачем кроссоверу жесткая подвеска. Кстати, к слову о бездорожье. Некомфортно.

Звук здесь от Meridian. В целом неплохо, но на десять из десяти не тянет из-за слегка размыленной середины. Прибавьте чуть-чуть низ и сабвуфер по вкусу. "Верха" трогать не советую, их и так предостаточно. А середину это все равно не спасет.

Под конец, гитара поместилась в багажнике с комфортом и почетом. Кроссоверу - вместительный багажник.

И в завершение обзора я решил уделить несколько строчек ответам на ваши вопросы. Теперь я публикую фотографию каждой новой машины в своем Инстаграме, собираю вопросы на интересующие вас темы о машине и отвечаю на них в конце каждого обзора. Вот что из этого вышло.

Обзор подготовлен специально для портала dni.ru