Плачь, Порошенко: Счастливые крымчане помчались по Керченскому мосту

По автомобильной части Крымского моста со стороны Керчи и Тамани началось движение транспорта. Названо количество машин, проехавших по нему в первый час работы.

С 16 мая по Крымскому мосту могут ездить легковые автомобили и автобусы. Грузовики начнут движение по нему с осени.

По мосту уже проехали не менее тысячи мотоциклистов. Со стороны Крыма во главе колонны – лидер "Ночных волков" Александр Залдостанов по прозвищу Хирург, сообщает Ura.ru.

Ко времени запуска движения у автодороги скопилось несколько сотен машин. В первый час работы, с 05:30 до 06:30 новую переправу опробовали более 1,1 тысячи транспортных средств. В настоящее время движение идет в штатном режиме, передает "Пятый канал".

Среди первых участников движения, наряду с ветеранами и строителями оказалась и официальный представитель МИД России Мария Захарова. Разрешенная скорость движения по мосту составляет до 90 километров в час. Останавливаться на нем нельзя.

Публикация от Nika Kotkova (@nika_kotkova) 15 Май 2018 в 6:12 PDT

Водители, первыми проехавшие по автодороге, поделились своими положительными эмоциями и впечатлениями. "Душа радуется за страну! Красиво все, хорошо. Достойно. Есть на что посмотреть. Прекрасно!", "Дорога замечательная! Очень хорошее асфальтовое покрытие, машина чувствует себя идеально. Созданы все условия для того, чтобы путешествовать семьями", – цитирует счастливых автомобилистов Life Shot.

Публикация от РИА Крым (@ria.crimea) 15 Май 2018 в 7:54 PDT

Накануне проверил на прочность асфальт Крымского моста и президент России Владимир Путин. Глава государства сел за руль КамАЗа и за 15 минут приехал из Краснодарского края в Керчь.

В то время, как россияне радуются открытию транспортного коридора, на Украине, судя по сообщениям местных СМИ, практически "вытирают слезы". "Утром 16 мая в аннексированном Россией Крыму оккупанты запустили автомобильное движения по Крымскому мосту через Керченский пролив", – гласит желчный тест портала Obozrevatel.com.

Крымский мост сдан досрочно, 16 мая по нему открывается автодорожное движение. pic.twitter.com/bv5UaxTujB — ПРАВДИВАЯ ПРАВДА (@Pravdiva_pravda) 14 мая 2018 г.

Отметим, произошедшее стало шоком для многих украинцев и, в частности, президента Незалежной Петра Порошенко. Ведь ранее украинские чиновники утверждали, что мост построить невозможно. Теперь же Киеву предстоит распрощаться со своими иллюзиями на тему возвращения Крыма. К слову, Евросоюз осудил возведение объекта без согласия Киева, обвинив Россию в нарушении суверенитета Украины.