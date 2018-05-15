Украинцы захлебываются желчью после открытия Крымского моста

Украина погрузилась в траур. Крымский мост, который строили почти четыре года, теперь официально открыт. Первым по нему проехал президент России Владимир Путин. Произошедшее стало шоком для многих граждан Незалежной: ведь всевозможные украинские "эксперты", "специалисты" и даже чиновники все как один утверждали, что мост построить невозможно. Теперь же сказка стала явью, а Киеву предстоит распрощаться со своими иллюзиями на тему возвращения полуострова.

Первыми заголосили украинские СМИ. Так, ТСН выпустил материал с желчным заголовком "Путин открыл движение по мосту к аннексированному Крыму". В статье – полный сборник нелепых пропагандистских штампов Киева, включая "россиян-оккупантов". Не отстают и читатели издания. "Крым большинству жителей России и на фиг не нужен. Что с мостом, что без", – пишут они в комментариях.

Не отстают от своих коллег и в УНИАНе. Там открытие Крымского моста решили связать с проверкой, которую так называемая прокуратура Автономной республики Крым проводит в отношении ряда компаний, участвовавших в возведении объекта. "Строительство транспортного перехода осуществляется с грубым нарушением правил экологической безопасности, что вредит экосистеме Азовского моря, что повлекло за собой экологическое загрязнение значительной территории Украины", – приводит издание слова представителя фейкового ведомства.

Интереснее всего сейчас на сайте другой украинской интернет-газеты – Obozrevatel.com. Издание, повторяя привычные и уже давно всем надоевшие тезисы об "аннексии" и "оккупантах", вспомнило некоего Тараса Чорновила, которого назвало "политическим аналитиком". Суть его пассажей в отношении Крымского моста проста: он принесет Москве огромные убытки, а потом и вовсе рухнет. Вот такая мощная "аналитика".





А в комментариях еще веселее. "Триумф ВОРОВ! (Здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", - пишет пользователь Alexander Vassiljev. "Давай руская рванина, выкидывай бабло", – вторит ему Андрей Охременко.

Вакханалию злобы и ненависти продолжает комментатор под ником Darby Macgrou: "Нарисованный Путин на нарисованном Камазе проехал по нарисованному мосту". "Простоит год максимум", – размышляет Андрей Коваленко. Удивительно, но среди этого моря безумия нашлись и здравые комментарии. "Оккупанты" , ворвавшись в Крым подло принялись строить аэропорты, мосты и дороги", – отметил Дмитрий Сергеев.

Ну что, Бачо, пора тебе подойти к зеркалу и посмотреть на своё отражение…��#КрымскийМост открыт! pic.twitter.com/qKIcCknqA3 — Сергей Нино (@SergeyNino1) 15 мая 2018 г.

Комментариями разной степени абсурда украинские интернет-пользователи заполнили и Twitter. "Крымский мост" войдет в учебники по мостостроению и инженерной геологии. Таких тупых инженерных решений в 21 веке еще не было!" – утверждает пользователь Zello-XOXMA. В свою очередь КРЫМский бандеровец, известный своей неадекватностью даже среди украинцев, заявил, что простых людей на открытие моста якобы не пустили, "одни блогеры и агенты".

Другие понадеялись, что мост развалится после проезда президента России, а третьи и вовсе пожелали ударить по дороге ракетой "Томагавк". Нашлись и те, кто принялся оскорблять жителей Керчи, которые пришли на концерт по случаю открытия Крымского моста. Людей называли "ватниками" и "кацапами".

Напомним, во вторник, 15 мая, президент России Владимир Путин принял участие в открытии Крымского моста. Он пообщался с рабочими, инженерами и руководителями отрасли, проверил готовность Единого центра управления дорожным движением. Глава государства сел за руль КамАЗа и одним из первых проехал по новой дороге.

Крымский мост сдан досрочно, 16 мая по нему открывается автодорожное движение. pic.twitter.com/bv5UaxTujB — ПРАВДИВАЯ ПРАВДА (@Pravdiva_pravda) 14 мая 2018 г.

«Поехали?»: Путин открыл Крымский мост, проехав по нему на грузовике pic.twitter.com/5X8DiPXFVL — Актуальная Политика (@Current_policy) 15 мая 2018 г.

Полноценное автомобильное движение по Крымскому мосту откроется утром 16 мая, а поезда пойдут по нему в конце 2019 года. Управлять движением транспорта будут десятки датчиков, радаров, камер и табло. Таким образом, дорога через Керченский пролив станет самой умной в регионе.