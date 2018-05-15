Порошенко опозорился перед Путиным во время открытия Крымского моста

День открытия Крымского моста стал капитуляцией президента Украины Петра Порошенко. В тот момент, когда глава российского государства ехал за рулем КамАЗа по новой дороге, лидер Незалежной с помпой открывал фельдшерско-акушерский пункт в селе под Киевом.

"Наш, украинский ответ – новый фельдшерско-акушерский пункт в селе Боденьки Вышгородского района Киевской области", – пишет депутат Верховной рады Евгений Мураев. Парламентарий отметил, что, по слухам, медпункт построен даже не на средства украинского бюджета, а на деньги компании "Кока-Кола".

По словам Мураева, раньше губернаторы отказывались приезжать на открытие детских садов. "Было мелко и заурядно для чиновника его уровня образца 2012 года", – пояснил законодатель. Он напомнил, что тогдашний губернатор Харьковской области Михаил Добкин и мэр столицы региона Геннадий Кернес участвовали в открытии аэропорта и других важных инфраструктурных объектов.

Теперь же, с горечью констатирует депутат, президент открывает сельскую амбулаторию. "…Богатыри – не вы", – написал Мураев на своей странице в Facebook.

С 2014 года власть на Украине только и делала, что вбивала клин между народами, сеяла ненависть и вражду. А Путин взял и построил Крымский мост, который людей ОБЪЕДИНИЛ. Это вызывает у Киева просто жгучую боль. — Радио Стыдоба (@RadioStydoba) 15 мая 2018 г.

Напомним, президент России Владимир Путин открыл Крымский мост во вторник, 15 мая, после полудня. Глава российского государства пообщался с рабочими, инженерами и руководителями отрасли, проверил готовность Единого центра управления дорожным движением. Одним из первых Путин промчался по новому мосту за рулем КамАЗа.

Трамп открыл посольство в Иерусалиме, Путин открыл мост в Крым, а Порошенко фельдшерско-акушерский пункт в селе Боденьки. — Irina (@Irysika20) 15 мая 2018 г.

Полноценное автомобильное движение по Крымскому мосту откроется утром 16 мая, а поезда пойдут по нему в конце 2019 года. Управлять движением транспорта будут десятки датчиков, радаров, камер и табло. Таким образом, дорога через Керченский пролив станет самой умной в регионе.





В это же самое время, когда Владимир Путин ехал по Крымскому мосту, Петр Порошенко с гордым видом открывал фельдшерско-акушерский пункт в селе Боденьки. Украинский лидер пафосно распинался о преимуществах новой амбулатории и ее техническом оснащении, а также отметил, что она создана по проекту французского архитектора.