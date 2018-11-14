Два человека погибли при падении LADA Kalina с моста

В Башкирии LADA Kalina рухнула с моста. Как пишет "Реальное время", ДТП произошло на трассе Мишкино – Нововаськино. 31-водитель не справился с управлением и врезался в ограждение моста. После этого машина опрокинулась.

Водитель и 34-летний пассажир скончались на месте. Еще один человек госпитализирован.