Два человека погибли при падении LADA Kalina с моста

В Башкирии LADA Kalina рухнула с моста. Как пишет "Реальное время", ДТП произошло на трассе Мишкино – Нововаськино. 31-водитель не справился с управлением и врезался в ограждение моста. После этого машина опрокинулась.
Водитель и 34-летний пассажир скончались на месте. Еще один человек госпитализирован.
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