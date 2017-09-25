Москвичка получила штраф за неправильную парковку в 320 тысяч

Жительница Москвы Анна Назарова обнаружила штраф на свое имя за неправильную парковку на сумму 320 тысяч рублей. Судя по всему, это произошло из-за ошибки в системе оплаты.

Москвичка обратилась в районный суд, но решение было принято не в ее пользу. "Злостная нарушительница" оспаривает вердикт в вышестоящей инстанции.