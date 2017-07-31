Тест-драйв Volkswagen Tiguan II

Продажи нового поколения Volkswagen Tiguan в России стартовали в феврале 2017 года. С начала года до конца июня спрос на модель вырос почти втрое и составил, по данным Ассоциации европейского бизнеса, 12 тыс. машин.

Столь значительный рост продаж "Тигуана" не удивляет: обновленный автомобиль, помимо измененного внешнего вида, приобрел множество дополнительных опций и больше пространства в салоне и багажнике.



Новое поколение кроссовера немцы водрузили на модульную платформу с поперечным расположением двигателя MQB – на нем построены сейчас почти все модели концерна.

Внешне автомобиль тоже претерпел серьезные изменения. У нового "Тигуана" на 2 см шире расставлены колеса, почти на 8 см увеличилась колесная база. Да и ширина кузова стала на 3 см больше. Новая машина пошире и пониже, от чего выглядит крупнее, да и солиднее. Свою роль играет и полностью обновленная оптика.

Для российского рынка Volkswagen предлагает девять модификаций Tiguan – от самой скромной переднеприводной со 125-сильным мотором и механической коробкой передач до 220-сильного бензинового двигателя с автоматом и системой полного привода.





Нам достался 180-сильный бензиновый турбомотор с 7-ми ступенчатым роботом DSG. Предыдущее поколение "Тигуана" было оснащено шестиступенчатым автоматом. Претензий к обновленной коробке практически нет: передачи меняются быстро, плавно и вовремя. Паспортный разгон до сотни занимает 7,7 с против 9,6 с прежним автоматом. Под стать и управляемость: реакции на повороты руля точны и однозначны, усилие на нем можно менять под настроение. На фоне популярных 150-сильных кроссоверов тяга кажется насыщенной, для обгонов ее хватает, но на более "горячий" статус такой Tiguan не тянет.



Топовая комплектация Volkswagen Tiguan Highline 2017 года оснащена системой трехзонного климатического контроля, системой подогрева передних и задних сидений, полностью оцифрованной приборной панелью, современной системой мультимедиа, управление которой осуществляется посредством 8-дюймового сенсорного дисплея, системой включения дальнего света, электрическим замком на двери багажного отделения, фарами головного света и задними фонарями со встроенными светодиодами. Виртуальная приборная панель с экраном высокого разрешения может отображать любую необходимую для водителя информацию: тахометр, спидометр, счетчик пробега или карту маршрута.

Багажник стал больше. Увеличилась его глубина. Плюс за счет изменяемого уровня пола увеличилась площадь вертикальная. В жертву этому — полноразмерное колесо. В Tiguan стоит докатка. Крышка открывается с кнопки, с нее же и закрывается. Есть возможность закрывать крышку багажника автоматически, после того, как человек отойдет. Мелочь, а приятно.

Несмотря на то, что Volkswagen выкинул на российский рынок немалое количество разных модификаций, есть и дефицитные модели: например, дизельный Tiguan и в комплектации Highline с двигателем 1,4 л. Есть спецификации, которые производятся исключительно на заказ. В основном это 2-литровые версии в максимальных комплектациях.

Минимальная комплектация обновленного Volkswagen Tiguan стартует от 1,46 млн руб. В топе цена "Тигуана" сильно превышает отметку в 2 млн. Так, стоимость 220-сильного бензинового мотора в комплектации Trendline стартует от 2,2 млн руб. И это без учета допопций.