АвтоВАЗ уволит 8 тысяч работников

Руководство АвтоВАЗа планирует в течение двух лет сократить порядка восьми тысяч рабочих. Об этом стало известно на совещании по вопросам развития компании.

"Шесть тысяч человек в текущем году и еще 2,2 тысячи человек в 2018 году (будут сокращены. – Прим. ред.)", – цитирует "Газета.ru" представителя президента в Приволжском федеральном округе Михаила Бабича. По данным на июнь 2017 года, на предприятии трудятся 37 тысяч человек.