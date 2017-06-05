Водитель Mercedes в Москве превысил скорость на 132 км

ДПС задержала водителя, рекордно превысившего скорость на своем Mercedes. По Бережковской набережной в столице лихач промчался втрое быстрее, чем предписано правилами.

192 километра в час – такую скорость автомобиля зафиксировала система отлова лихачей "Пит-стоп". Пока что это своеобразный рекорд, сообщает Autonews со ссылкой на УГИБДД ГУ МВД России по Москве.

Нарушитель был оперативно задержан. Это стало возможным именно благодаря новой системе, которая фиксирует грубые нарушения скоростного режима. Оспорить ее показания пока ни у кого не вышло: автоматика беспристрастна и потому точна. И если раньше за превышение скорости лихач мог отделаться пятитысячной купюрой, то теперь, скорее всего, суд лишит его прав.

К слову, за три квартала 2016 года, то есть еще до внедрения "Пит-стоп", ДПС зафиксировала 12 500 злостных (превышение более чем на 60 километров в час) нарушений скоростного режима. С начала работы системы в апреле – уже 22. 147 лихачей стали "безлошадными": их лишили прав.

Ограничение скорости в городе установлено на отметке в 60 километров в час. На практике водители позволяют себе разгоняться до 80, самые безрассудные – до 90-100. Но и те внимательно слушают подсказки навигатора, предупреждающего о дорожных камерах и радарах. Теперь, когда работа системы "Пит-стоп" отлажена, любителей погонять по улицам города станет гораздо меньше.

"Пит-стоп" – система, работающая против лихачей. Человек, который несется по Москве со скоростью 190 километров в час, представляет серьезную угрозу не только для своей жизни, но и для жизней окружающих. Я очень надеюсь, что подобная профилактика будет уроком для автомобилистов. И наконец-то они поймут, что большие скорости неприемлемы", – считает глава Центра организации дорожного движения Вадим Юрьев.



"Мы считаем, что система эффективно пресекает грубые нарушения правил дорожного движения. Наша цель – показать нарушителю, что безнаказанным он не останется", – уверен заместитель начальника УГИБДД ГУ МВД России по Москве Алексей Диокин.