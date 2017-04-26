Полицейские показали погоню за лихачом на Lexus

Столичные полицейские показали в Сети погоню за нарушителем на Lexus. Правоохранителям удалось задержать лихача.

Инспекторы несколько раз просили водителя остановить автомобиль, но тот игнорировал полицейских. Остановить лихача удалось только после того, как он сам загнал себя в ловушку – заехал во двор жилого дома. Ролик был опубликован на YouTube.

