Полицейские показали погоню за лихачом на Lexus
Инспекторы несколько раз просили водителя остановить автомобиль, но тот игнорировал полицейских. Остановить лихача удалось только после того, как он сам загнал себя в ловушку – заехал во двор жилого дома. Ролик был опубликован на YouTube.
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