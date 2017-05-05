В центре Москвы Infiniti снес рекламную стойку

На Воронцовской улице в центре Москвы автомобиль Infiniti на огромной скорости влетел в рекламную стойку, после чего врезался в стену дома. В результате конструкция упала на машину, передает сетевое издание m24.ru.

По предварительным данным, в аварии никто не пострадал. Правоохранители устанавливают обстоятельства ДТП.