Суровый житель Воронежа замотал автомобиль скотчем

Если у автомобиля нет переднего и заднего стекла, а крышу и правый бок смяло в гармошку, то это вовсе не повод отказываться от его эксплуатации. Так, суровый житель Воронежа просто перемотал покореженную машину скотчем и продолжил наслаждаться поездками.

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