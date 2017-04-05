Суровый житель Воронежа замотал автомобиль скотчем
Необычный автомобиль заметил на дорогах Воронежа один из местных жителей, передает Life.ru. Он запечатлел на видео, как обмотанный скотчем Hyundai Solaris бойко едет наравне с другими, более сохранными, машинами. Как отмечает издание, судя по огромным вмятинам и выбитым стеклам, иномарка напоминает автомобиль, прошедший обработку гидравлическим прессом для металлолома.
Сестра поблагодарила покойную певицу за племянника
Девушке пришлось расстаться с командой из-за похудения
Телеведущая противопоставляет себя Алле Пугачевой
Ставшая мамой певица шокировала поклонников своим весом