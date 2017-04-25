В центре Москвы участники ДТП устроили "гангстерскую" разборку
Как выяснилось, сначала водители иномарок начали выяснять отношения на дороге. Затем трое мужчин вышли из Mercedes и напали на своего оппонента, находившегося за рулем Mazda.
Испугавшись, мужчина попытался спрятаться от обидчиков в ближайшем ресторане. Однако злоумышленники догнали свою жертву и открыли стрельбу, передает Life.ru. По словам очевидцев, водитель Mercedes произвел не менее семи выстрелов.
"В этот момент в зале находились первые посетители и сотрудники ресторана, стрелявший попал в голову мужчине. Сейчас ему оказывается помощь", – рассказали свидетели случившегося.
Злоумышленники скрылись с места происшествия. В данный момент полиция выясняет все обстоятельства случившегося. Автомобиль, на котором уехали стрелявшие, объявлен в розыск.
Отметим, что дорожные аварии довольно часто становятся поводом для ожесточенных разборок водителей. Так, ранее сообщалось, что в центре Санкт-Петербурга в ходе такого конфликта один из автолюбителей стал бить по машине оппонента кувалдой.
В Екатеринбурге стрельбой закончилось ДТП, участниками которого стали девушки. На место аварии приехали их знакомые и решили разобраться в случившемся с помощью пистолетов.
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