В центре Москвы участники ДТП устроили "гангстерскую" разборку

Группа мужчин устроила вооруженную разборку в центре Москвы по всем канонам эффектного голливудского блокбастера. Причиной инцидента стало ДТП с участием автомобилей Mercedes и Mazda.

Как выяснилось, сначала водители иномарок начали выяснять отношения на дороге. Затем трое мужчин вышли из Mercedes и напали на своего оппонента, находившегося за рулем Mazda.

Испугавшись, мужчина попытался спрятаться от обидчиков в ближайшем ресторане. Однако злоумышленники догнали свою жертву и открыли стрельбу, передает Life.ru. По словам очевидцев, водитель Mercedes произвел не менее семи выстрелов.

"В этот момент в зале находились первые посетители и сотрудники ресторана, стрелявший попал в голову мужчине. Сейчас ему оказывается помощь", – рассказали свидетели случившегося.

Злоумышленники скрылись с места происшествия. В данный момент полиция выясняет все обстоятельства случившегося. Автомобиль, на котором уехали стрелявшие, объявлен в розыск.

Отметим, что дорожные аварии довольно часто становятся поводом для ожесточенных разборок водителей. Так, ранее сообщалось, что в центре Санкт-Петербурга в ходе такого конфликта один из автолюбителей стал бить по машине оппонента кувалдой.

В Екатеринбурге стрельбой закончилось ДТП, участниками которого стали девушки. На место аварии приехали их знакомые и решили разобраться в случившемся с помощью пистолетов.