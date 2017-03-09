Семьи и новички получат авто со скидкой

Минпромторг предложил установить 10%-ную скидку на покупку машины по программам "Первый автомобиль" и "Семейный автомобиль". При этом ведомство откажется от фиксированных льгот 60 и 100 тысяч рулей.

В министерстве решили расширить охват потенциальных покупателей за счет отмены первоначального взноса в 20% от суммы автокредита. "Проект постановления с этим предложением направлен на утверждение в правительство", – цитирует Life.ru источник в кабинете министров.

Максимальная стоимость автомобиля, который можно купить по льготной программе, повысилась с 1,15 до 1,45 миллиона рублей. Максимальный процент субсидии по автокредитам отвязали от ключевой ставки Центробанка – вероятно, из-за ее возможного повышения.

Этот показатель закреплен на уровне 6,7% – в 2016 году он был на той же отметке и составлял 2/3 от ставки рефинансирования ЦБ. Максимальная ставка кредитного договора также зафиксирована – 18%.

Благодаря новым условиям приобретение более дорогих машин станет выгодным. Например, по обеим программам стоимость Nissan X-Trail со скидкой составит 1,27 миллиона рублей. До этого "Первый автомобиль" стоил 1,349 миллиона рублей, "Семейный" – 1,309 миллиона рублей.

В то же время выгода от субсидии при покупке Lada Granta стала меньше. По планировавшейся системе льготная стоимость "Первого автомобиля" составляла 330 тысяч рублей, "Семейного" – 290 тысяч рублей. Теперь Lada Granta по обеим программам обойдется в 351 тысячу рублей.

Nissan X-Trail SUV Jelang Akhir Produksi, Suzuki Pamer Swift RS https://t.co/2sQwhLh6cb Mobil Sporty Terbaik pic.twitter.com/6afT5y1b3a — Nissan X-Trail Mobil (@nissanxtrailsuv) 27 февраля 2017 г.

Потенциальный покупатель "Первого автомобиля" не может быть старше 30 лет, и транспортное средство должно быть у него действительно первым. Приобретение "Семейного" возможно, если он воспитывает двух и более детей. Оба предложения предусматривают запрет на другие обязательства по автокредитам в течение года. Эти субсидии можно совмещать со стандартным льготным кредитом.

С помощью новой программы правительство планирует реализовать 398,5 тысячи автомобилей. На субсидии из казны выделят 17,5 миллиарда рублей.