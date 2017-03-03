Москвичи 8 Марта смогут парковаться бесплатно

В Международный женский день автомобильные парковки в Москве будут бесплатными. Поставить машину водители смогут на любой улице, передает сетевой портал m24.ru. Как пояснил заместитель градоначальника Максим Ликсутов, эта мера не ухудшит транспортную ситуацию, поскольку в праздники снижается интенсивность движения.