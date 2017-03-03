Москвичи 8 Марта смогут парковаться бесплатно

В Международный женский день автомобильные парковки в Москве будут бесплатными. Поставить машину водители смогут на любой улице, передает сетевой портал m24.ru. Как пояснил заместитель градоначальника Максим Ликсутов, эта мера не ухудшит транспортную ситуацию, поскольку в праздники снижается интенсивность движения.
Жест супруги Игоря Николаева насторожил ее фанатов
После "ночи любви" супруги опять на ножах
Стали известны подробности того, каким будет долгожданный смартфон компании Apple
Популярный исполнитель посетовал, что редко видится с мальчиком