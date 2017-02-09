В ДТП в центре Москвы пострадал генерал

На Бутырской улице в центре Москвы столкнулись четыре автомобиля. На пассажирском сиденье служебной Toyota Camry находился 49-летний генерал-майор Министерства обороны, передает Life.ru. В аварии он получил рассечение брови. Личность пострадавшего офицера не раскрывается по служебным причинам.