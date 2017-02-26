Немецкий байкер вылетел с моста в Таиланде

При падении с 15-метрового моста в Бангкоке погиб 39-летний гражданин Германии Кристиан Мельцер. Последние секунды жизни мужчины запечатлела камера видеорегистратора.

Видео, снятое из салона автомобиля, первые 45 секунд демонстрирует типичную дорожную ситуацию в столице Таиланда. Следующие же кадры демонстрируют ужасающую картину гибели немецкого мотоциклиста. В кадр он попадает уже после того, как потерял управление над байком. После столкновения с отбойником мужчину буквально перекидывает через ограждение моста и он летит вниз. От полученных травм он скончался на месте, передает телеканал "360".

Отметим, это не первый случай гибели мотоциклиста после падения с большой высоты, о котором стало известно за последнее время. Так, в восточной части Тайваня женщина за рулем автомобиля выехала на встречную полосу и сбила мотоциклиста. От удара мужчина вылетел за ограждение трассы и упал с высоты 20 метров. Пострадавший был госпитализирован, однако врачам не удалось его спасти. Автоледи же не смогла объяснить мотивов своего поступка.