Немецкий байкер вылетел с моста в Таиланде

Видео, снятое из салона автомобиля, первые 45 секунд демонстрирует типичную дорожную ситуацию в столице Таиланда. Следующие же кадры демонстрируют ужасающую картину гибели немецкого мотоциклиста. В кадр он попадает уже после того, как потерял управление над байком. После столкновения с отбойником мужчину буквально перекидывает через ограждение моста и он летит вниз. От полученных травм он скончался на месте, передает телеканал "360".

Отметим, это не первый случай гибели мотоциклиста после падения с большой высоты, о котором стало известно за последнее время. Так, в восточной части Тайваня женщина за рулем автомобиля выехала на встречную полосу и сбила мотоциклиста. От удара мужчина вылетел за ограждение трассы и упал с высоты 20 метров. Пострадавший был госпитализирован, однако врачам не удалось его спасти. Автоледи же не смогла объяснить мотивов своего поступка.

Don’t zone out! Driver kills motorcyclist after driving on opposite lane in SE China’s #Taiwan pic.twitter.com/P9eOH1g3bM