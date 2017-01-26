В России резко увеличился спрос на суперкары Ferrari

Россияне стали купать больше суперкаров Ferrari. По итогам 2016 года объем рынка новых автомобилей итальянской люксовой марки в нашей стране составил 32 экземпляра, что на 60% больше, чем в 2015 году.

Самой популярной моделью в России является спорт-купе Ferrari 488 мощностью 670 лошадиных сил. Стоит "итальяночка" более 20 миллионов рублей.

На долю этого шикарного автомобиля приходится около 35% от общего объема. Его обладателями стали 11 богачей.

Следующим по предпочтениям у россиян идут кабриолет Ferrari California и спортивное купе Ferrari 458, сообщает "Автостат". Каждая из них разошлась тиражом в шесть единиц.

На четвертом месте в рейтинге наиболее покупаемых авто расположился спортивный хэтчбек Ferrari FF. Покупателям ушло пять таких автомобилей. Суперкар Ferrari F12 Berlinetta оказался на пятом месте с реализацией в четыре единицы.

Кроме того, три четверти всех проданных автомобилей Ferrari остались в Москве и Подмосковье – 24 штуки. Еще пять таких машин отправились в Санкт-Петербург. По одному спорткару уехало в Приморский край, Кемеровскую и Тульскую области.

Как писали Dni.ru, недавно в России был оформлен первый заказ на гиперкар Bugatti Chiron, стоимость которого составляет 220 миллионов рублей. Покупатель пожелал остаться анонимным.

Первый экземпляр автомобиля был привезен ранее в Москву в качестве образца для демонстрации. Передача гиперкара владельцу состоится в 2018 году. Новый хозяин планирует использовать автомобиль в Европе. В дальнейшем компания рассчитывает продолжить поставки автомобилей Bugatti в Россию.