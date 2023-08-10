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Как правильно хранить хлеб в пакете: видеоинструкция

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Хочется, чтобы продукт дольше оставался свежим и крошки не досаждали на кухне? Отлично, решение найдено.

Развязывать тугие узлы на пакете с хлебом — то еще мучение. Однако без упаковки изделие быстро подсыхает, приходит в негодность, становится причиной разлетевшихся частичек пищи. На самом деле все проще, чем кажется. Хранить хлеб в пакете можно удобным способом, который универсален и не требует усилий.

На Youtube опубликовали видео, где дана инструкция по правильной фиксации пакета. Свободный край пакета нужно скрутить, вывернуть изнаночной стороной наружу и натянуть на хлеб. Таким образом продукт будет храниться в закрытом виде и получится без труда снова его распаковать.

10 августа 2023, 04:30
Фото: Caroline Arber/moodboard/www.globallookpress.com
Youtube/AdMe✓ Надежный источник

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