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Пятница 26 мая

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Можно даже при диабете: диетолог о пользе зернового хлеба

Можно даже при диабете: диетолог о пользе зернового хлеба
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Имея проблемы с усвоением глюкозы, следует корректировать рацион питания, чтобы не усугубить болезнь. Среди продуктов, которые разрешены даже с диагнозом "диабет", зерновой хлеб.

Диетолог Марина Аплетаева обсудила этот вопрос с изданием "Москва 24". По словам врача, на фоне белого и ржаного именно зерновой хлеб выделяется своими полезными для организма свойствами.

Диабет — не проблема для потребления такого продукта, да и лишний вес тоже. RT c отсылкой на слова медика подчеркивает, что зерновой хлеб в рационе подходит практически всем.

Белый может навредить из-за наличия быстрых углеводов, а черный может обострить проблемы желудочно-кишечного тракта. В то время как качественный зерновой хлеб способен улучшить состояние организма.

Как пишет портал VSE42.RU, среди плюсов продукта растворимые пищевые волокна в составе. Зерновой хлеб стимулирует процесс пищеварения, что просто находка для лиц, страдающих запорами. А ведь именно от здоровья кишечника во многом зависит иммунитет человека.

Между тем "Царьград" напоминает, что ни диабет, ни сердечные заболевания не являются основанием для освобождения от военной службы. А это значит, что поддерживать организм путем правильного питания, выбирая полезные продукты, стоит при любых обстоятельствах. Зачастую сложно предугадать, как повернется жизнь, а здоровье не купишь ни за какие деньги.

27 мая 2023, 00:01
Зерновой хлеб. Фото: J?rgen Wiesler/imageBROKER.com/www.globallookpress.com
Москва 24✓ Надежный источник

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