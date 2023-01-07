Выпавший из гнезда птенец отказался возвращаться к сородичам и остался у людей – видео

Посмотрев снятое в Бразилии видео с птенцом, вы наверняка и посмеетесь, и удивитесь.

В интернете много забавных видео с животными, но лишь некоторые способны не только рассмешить, но и растрогать. Так, на ютуб-канале ViralHog появились сделанные в Рио-де-Жанейро кадры с птенцом, который, как рассказала автор, недавно выпал из гнезда, но отказался возвращаться к сородичам.

По словам женщины, которая и сняла видео, она некоторое время помогала сломавшему ногу малышу поправиться. И когда птенец научился летать, автор видео дала тому возможность отправиться к другим птицам. "К моему удивлению, через несколько часов она (птица – Прим. ред.) вернулась и больше не уходила. Мы назвали ее Вандинья", – рассказала бразильянка.



