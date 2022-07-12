На грани исчезновения: редкие птицы поселились на крыше жилого дома в Красногорске (видео)

Хищные пернатые, прилетевшие в Красногорск, почти не боятся людей.

В последнее время все больше жителей жилого комплекса Путилково в Красногорске делятся в Сети фотографиями и видео, на которых запечатлены редкие птицы, похожие на соколов. Пернатые садятся на подоконники и заглядывают в окна. Один из местных нашел место, где поселились необычные животные.

Как пишет интернет-издание "Подмосковье сегодня", часть птиц облюбовала крышу одного из жилых домов. Орнитолог Игорь Пугачев рассказал, что пернатые, которые прилетели в Красногорск, – путельги. Это хищные птицы рода Соколы, которые занесены в Красную книгу Москвы. Они находятся на грани исчезновения. Специалист призвал людей не подкармливать этих животных. Мол, они сами должны добывать себе пропитание.