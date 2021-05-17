Закулисные интриги: Ширвиндт выкинул из театра актрису "Доярки из Хацапетовки" после звонка из ГИТИСа

В 2007 году Евгения Осипова получила диплом ГИТИСа. После выпускного молодая артистка попала в Театр сатиры, где получила роль в постановке для детей. Правда, проработала там Осипова недолго. Менее чем через год девушку уволили.
По словам однокурсницы звезды сериала "Доярка из Хацапетовки" Амины Жаман, Евгения Осипова стала жертвой закулисных интриг. По словам Жаман, Борис Морозов – их руководитель курса в ГИТИСе звонил худруку Театра сатиры Александру Ширвиндту. Дескать, педагог требовал уволить Осипову. Ширвиндт, судя по всему, не захотел портить отношения с Морозовым, поэтому пошел ему навстречу. Александр Анатольевич не заступился за молодую артистку.
Амина Жаман полагает, что Борис Морозов злился из-за того, что другие его выпускники, которых он считал более перспективными, так и не смогли найти работу. В ГИТИСе, по ее словам, блат был обычным явлением. Студентам без связей приходилось туго.
Напомним, 34-летняя Евгения Осипова стала известна после появления в сериале "Доярка из Хацапетовки". Скоро на телеканале "Россия 1" выйдет картина с участием артистки "Несмотря ни на что".
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