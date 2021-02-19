"Бай-бай, Максим Галкин": дети Пугачевой обрушились на отца

Недавно артист опубликовал новое видео. На кадрах счастливые дети просто накинулись на папу, изображая его преданных поклонников. "Какая встреча!" – восклицает сын звезды, а дочка активно просит у папы автограф. Максим с юмором реагирует на актерскую игру наследников и искренне смеется над тем, как правдоподобно они изображают обожателей.
"Бай-бай, Максим Галкин, мой кумир", – говорит Лиза и гордо выходит из комнаты вслед за Гарри. Поклонники пришли в восторг от пародии звездных детей и отметили, что талант в их семье передается по наследству.
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