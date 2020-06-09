Все видео с места смертельного ДТП с Михаилом Ефремовым

Скончался водитель, пострадавший в ДТП с участием артиста. Трагедия произошла 8 июня на Смоленской площади в Москве. Находившийся за рулем автомобиля Jeep Grand Cherokee Михаил Ефремов выехал на полосу встречного движения и столкнулся с фургоном Lada.
Водителя отечественной машины экстренно госпитализировали с закрытой черепно-мозговой травмой. Актер, по результатам экспертизы, был пьян.
Сначала в отношении Михаила Ефремова возбудили уголовное дело о нарушении ПДД, совершенном в состоянии алкогольного опьянения, повлекшем по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека (до семи лет лишения свободы). С учетом новых обстоятельств обвинение переквалифицируют на более тяжкую статью (до 12 лет тюрьмы).
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