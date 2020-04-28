Беременная звезда "Дома-2" призналась в отношениях с женатым мужчиной

Саша Черно в своем инстаграм-аккаунте решила ответить на вопросы подписчиков. Один из пользователей соцсети уточнил, случалось ли знаменитости встречаться с несвободными мужчинами.

В июле этого года девушка впервые планирует стать мамой. Сейчас она счастлива в отношениях с супругом Иосифом Оганесяном, однако решила вспомнить, как складывалась ее личная жизнь раньше. Оказывается, участница реалити-шоу грешила связью с женатым.

Саша Черно рассказала свою версию событий. В подростковом возрасте девушка сильно влюбилась в парня. Они даже недолго провстречались, однако выяснилось, что молодой человек тот еще бабник. Александра не стала терпеть неверность ухажера и ушла.

Однако жизнь свела их вновь спустя много лет. Когда пара опять встретилась, у мужчины уже были семья и ребенок. Парень поссорился с супругой и решил приударить за Сашей. "Он мне вкручивал в уши, что не любит свою жену, что все эти годы любил только меня", – рассказала Черно в "Сторис" инстаграм-аккаунта.

Девушка смогла устоять перед чарами "женатика" и отказалась с ним как-либо контактировать, пока тот не продемонстрирует свидетельство о расторжении брака. Естественно, дифирамбы мужчины оказались ложью, и вскоре он благополучно вернулся в семью.

Кстати, Саша Черно предприняла попытку раскрыть супруге бывшего возлюбленного глаза. Однако женщина не оценила душевный порыв и не поверила участнице реалити-шоу "Дом-2".