Дочь Тимати устроила настоящее бедствие (видео)

Шестилетняя дочь рэпера Тимати вышла на балкон, чтобы подышать свежим воздухом. С собой она взяла домашнего любимца – пса Нила. Сначала малышка играла, представляя себя сотрудником дорожной инспекции, а потом решила проявить себя творчески.
Весь балкон девочка украсила рисунками, пока бабушки не было рядом. В своем инстаграм-аккаунте мать рэпера Тимати обнародовала видео, на котором запечатлела домашнее бедствие. С грустью Юнусова отметила, что теперь "будет веселее жить".
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