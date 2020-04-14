Дочь Тимати устроила настоящее бедствие (видео)

Наследница рэпера Тимати Алиса разрисовала домашний балкон синим фломастером. Шаловливую девочку отругала ее бабушка Симона Юнусова.



Шестилетняя дочь рэпера Тимати вышла на балкон, чтобы подышать свежим воздухом. С собой она взяла домашнего любимца – пса Нила. Сначала малышка играла, представляя себя сотрудником дорожной инспекции, а потом решила проявить себя творчески.

Весь балкон девочка украсила рисунками, пока бабушки не было рядом. В своем инстаграм-аккаунте мать рэпера Тимати обнародовала видео, на котором запечатлела домашнее бедствие. С грустью Юнусова отметила, что теперь "будет веселее жить".