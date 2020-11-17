"Лапушки": Галкин умилил народ видео с детьми

Максим Галкин поделился с поклонниками семейным роликом. Он запечатлел, как Лиза и Гарри делают зарядку перед школой.

Юморист опубликовал кадры в своем инстаграм-аккаунте и назвал семилетних близнецов профессионалами. Фолловеры восхитились тем, как повзрослели дети телеведущего и Аллы Пугачевой, и какими смышлеными и артистичными они растут. "Котята наши радуют каждый день! Спасибо, Максим", "Какие лапушки. Мамино-папино счастье и гордость", – высказались россияне.

Напомним, шоумен и певица выбрали для сына и дочери частную школу. Год обучения в ней стоит более миллиона рублей. За такую сумму ученики могут пользоваться бассейном и теннисным кортом, также для них подготовлена международная программа обучения.