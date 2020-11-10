Дакота слила в Сеть похабное фото в поддержку Дзюбы

Рита Дакота показала снимок, который раньше не решалась обнародовать. Смелым поступком певица решила показать оскандалившемуся из-за интимного видео футболисту, что на его стороне.

Выпускница "Фабрики звезд" опубликовала на своей странице в соцсети "стыдное", как она выразилась, фото. На нем Рита Дакота позирует обнаженная в бассейне. "Здоровая сексуальность – это нормально", – написала звезда.

В своем обращении к подписчикам артистка возмутилась, что "человек, на которого еще вчера молилась вся страна, в одночасье стал изгоем", передает Пятый канал. "Дзюба, вся страна с тобой. Не извиняйся!" – заключила знаменитость.