Дакота слила в Сеть похабное фото в поддержку Дзюбы

Выпускница "Фабрики звезд" опубликовала на своей странице в соцсети "стыдное", как она выразилась, фото. На нем Рита Дакота позирует обнаженная в бассейне. "Здоровая сексуальность – это нормально", – написала звезда.
В своем обращении к подписчикам артистка возмутилась, что "человек, на которого еще вчера молилась вся страна, в одночасье стал изгоем", передает Пятый канал. "Дзюба, вся страна с тобой. Не извиняйся!" – заключила знаменитость.
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