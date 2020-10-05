Дочь Началовой покоряет телевидение

Девочка растет талантливой в знаменитую маму. Известно, что она с детства играет на музыкальных инструментах и участвует в мюзиклах. 4 октября состоялся дебют Веры на ТВ. Дочь Юлии Началовой исполнила песню в программе "С добрым утром, малыши".
Отметим, что родственники после смерти Юлии Началовой стараются оберегать девочку от пристального внимания журналистов. Иногда они размещают в соцсетях фото и ролики с Верой. Так, бабушка и дедушка не раз показывали видео, где дочь исполнительницы пела.
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