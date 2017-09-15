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Политика

Грязно оскорбившие Путина немцы приползли с извинениями

Владимир Путин. Фото: kremlin.ru
Главный редактор немецкого журнала Focus Роберт Шнайдер лично принес извинения за оскорбление президента России Владимира Путина. Журналист признал, что шутка не удалась.
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Шнайдер обратился в посольство России в Германии и дал официальный комментарий по поводу инцидента. Он заверил, что редакция не хотела оскорбить Путина.

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 Дипломатический скандал

Сюжеты Дипломатический скандал

"Согласившись с нашими доводами, он признал исключительную некорректность выбранной формулировки и принес извинения, в том числе всем читателям, кого справедливо возмутил оскорбительный пассаж", – написал в Facebook пресс-секретарь дипмиссии Денис Микерин. Он выразил надежду, что решение журналиста позволит продолжить конструктивный диалог.

"Следует ли рассматривать это просветление как секундную вспышку или все же как луч света в темном царстве — покажет время", – цитирует Микерина Russia Today. Пользователи социальной сети из России поприветствовали решение Шнайдера извиниться перед Путиным.

Напомним, что оскорбительное высказывание в адрес президента России появилось в статье "50 доводов за и против Меркель". Автор материала написал: "Она, конечно, боится собаки Путина, зато не боится собаки-Путина". Позже журналисты попытались оправдаться, назвав это игрой слов.

Пресс-секретарь издания заявила, что в немецком языке слово Hund (собака) равносильно выражению harter Hund (крепкий орешек). "К сожалению, иронию этой фразы, очевидно, невозможно адекватно передать на русском языке", – добавила она.

Автор: Евгений Мышко15 сентября 2017, 08:13
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