Трамп хамски отверг дружеское предложение России

В США рассекретили документ, в котором президенту Дональду Трампу предлагался план по нормализации отношений с Россией. Судя по всему, главе государства он оказался не по нраву.

План по нормализации отношений между двумя державами подготовили в России. Документ лег на стол президента США спустя три месяца после того, как тот вступил в должность.

Источники издания Buzzfeed сообщают, что речь шла о проведении нескольких встреч и восстановлении дипломатических контактов, прерванных из-за столкновения интересов США и России на Украине и в Сирии. Судя по всему, Вашингтон не собирается реализовывать предложения, прописанные в документе.

Официально Трамп не высказывался по поводу этого плана. Однако все указывает на то, что американский лидер хамски отверг дружбу с Россией: вместо нормализации отношений один за другим происходят скандалы.

Например, в начале сентября сотрудники Госдепартамента США при поддержке силовых структур вторглись на территорию российской дипмиссии. Как писали Dni.Ru, для проникновения в одно из зданий они даже воспользовались услугами профессионального взломщика.

В Вашингтоне назвали произошедшее осмотром. Между тем российские дипломаты уверены: подобные действия являются нарушением как законов США, так и основополагающих принципов международного права.