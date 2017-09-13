Трамп хамски отверг дружеское предложение России
План по нормализации отношений между двумя державами подготовили в России. Документ лег на стол президента США спустя три месяца после того, как тот вступил в должность.
Источники издания Buzzfeed сообщают, что речь шла о проведении нескольких встреч и восстановлении дипломатических контактов, прерванных из-за столкновения интересов США и России на Украине и в Сирии. Судя по всему, Вашингтон не собирается реализовывать предложения, прописанные в документе.
Официально Трамп не высказывался по поводу этого плана. Однако все указывает на то, что американский лидер хамски отверг дружбу с Россией: вместо нормализации отношений один за другим происходят скандалы.
Например, в начале сентября сотрудники Госдепартамента США при поддержке силовых структур вторглись на территорию российской дипмиссии. Как писали Dni.Ru, для проникновения в одно из зданий они даже воспользовались услугами профессионального взломщика.
В Вашингтоне назвали произошедшее осмотром. Между тем российские дипломаты уверены: подобные действия являются нарушением как законов США, так и основополагающих принципов международного права.
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