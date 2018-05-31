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Вашингтон устроил порку Порошенко за спектакль с Бабченко

Аркадий Бабченко. Фото: GLOBAL LOOK press/facebook.com/babchenkoa
Инсценировка убийства беглого российского журналиста Аркадия Бабченко так просто с рук Киеву не сойдет. Это будет дорого стоить украинским властям и спецслужбам, которые серьезно подорвали доверие к себе. Об этом заявил глава аналитического Центра Байдена Майкл Карпентер.

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"Я думаю, будут долгосрочные последствия, которые будут касаться доверия к СБУ и вообще к институтам правительства", – сказал он в интервью "Голосу Америки". По его словам, в следующий раз, когда случится реальное убийство, все будут сомневаться в правдивости преступления.

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Впрочем, отметил Карпентер, если инсценировка была единственным способом сохранить жизнь Бабченко, то разыгранный спектакль как-то можно оправдать. Но единственный ли, сомневается аналитик. "Введение в заблуждение СМИ всегда имеет свою цену. Это не сходит с рук, и в данной ситуации это с рук не сойдет", – резюмировал он.

Сообщения об убийстве российского журналиста Аркадия Бабченко в Киеве стали приходить вечером 29 мая. Якобы он скончался от огнестрельных ранений то ли на пороге своей квартиры, то ли по пути в скорую. В Киеве тут же принялись обвинять в случившемся Россию, примеру украинских властей последовали западные СМИ.

Но Бабченко оказался жив. На следующий день он был предъявлен общественности на пресс-конференции Службы безопасности Украины. Глава ведомства Василий Грицак заявил, что российскому журналисту угрожала опасность, ликвидировать его, мол, планировали российские спецслужбы, которые наняли киллера из числа участников так называемой антитеррористической операции (АТО) в Донбассе. Убийце якобы заплатили 30 (по другим данным – 40) тысяч долларов за устранение Бабченко.


Депутат Верховной рады Антон Геращенко в эфире одного из украинских каналов объяснил, для чего понадобилась инсценировка убийства. По его словам, необходимо было доказать вину организатора покушения, зафиксировать факт отчетности организатора перед заказчиком.

Автор: Иван Поляков31 мая 2018, 15:39
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