Запад назвал идиотизмом подлую акцию Порошенко

Западные СМИ готовы верить любым провокациям противников России. История с "воскрешением" Аркадия Бабченко подтвердила этот факт. Журналисты извиняются перед читателями за публикацию непроверенных новостей с Украины и отмечают, что Киев сыграл на руку Москве.

"Невероятный идиотизм со стороны украинских спецслужб" – так назвала постановку СБУ с "воскрешением" российского журналиста Бабченко британская Guardian. Издание заявляет, что теперь-то усвоило урок – не доверять официальным сообщениям с Украины.

Инсценировка убийства Аркадия Бабченко ставит под сомнение доверие к Киеву, пишет The Independent. Выводы из инцидента сделаны. Во-первых, украинские официальные заявления теперь никто не будет принимать за чистую монету. А любые сообщения о том, что журналистам угрожают, будут подвергаться сомнению.

Кроме того, от истории с театральной смертью Бабченко выгоду получил Кремль, уверены британские СМИ. Ведь теперь Москва с полным основанием может заявлять, что любые сообщения украинских властей искажают реальное положение дел, передает НСН.

BBC уже пытается обвинить Путина, потому что Бабченко был «критиком Путина». И они не замечают иронии, что они пишут это из России, где все BBC - критики Путина, и все живы и здоровы...#Бабченко pic.twitter.com/V6thYdWtd5 — Graham W Phillips (@GrahamWP_UK) 29 мая 2018 г.

Guardian, в частности, ссылается на вещающий на английском российский новостной канал RT. "Ясно, что общественность в странах НАТО теряет веру в журналистику", – подчеркнул ведущий Афшин Раттанзи, критикуя, прежде всего, CNN и Би-би-си. "Все эти организации должны принести извинения за то, что они не проверяют новости, полученные от сил, желающих навредить России", – добавил он.

"Бабченко и украинские спецслужбы выставили дураками всех нас. Я прошу прощения у своих подписчиков, что сообщил им информацию, оказавшуюся полным вздором", – пишет в соцсетях журналист английской версии Meduza Кевин Ротрок.

«Я не хочу вдаваться в детали, скажу лишь, что воскрешение было инвазивным, болезненным и глубоко угнетающим", — сказал Аркаша #Бабченко pic.twitter.com/VXp6pPia8y — Ростовчанин (@ResidentRostov) 31 мая 2018 г.

Крайнее возмущение постановкой СБУ выразил и глава международной организации "Репортеры без границ". Кристофу Делуару не нравятся манипуляции украинских спецслужб, которые используются в целях информационной войны. Когда государства играют с фактами и тем более используют журналистов – это крайне опасно, подчеркнул Делуар.