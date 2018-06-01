Украинцы перегрызлись из-за "воскрешения" Бабченко
В Верховной раде инсценировку убийства российского журналиста Аркадия Бабченко, организованную Службой безопасности Украины, назвали дешевым спектаклем. Депутат от фракции "Оппозиционный блок" Михаил Добкин считает, что таким опрометчивым действием президент Петр Порошенко "закопал" свой рейтинг и опозорил всю страну.
По мнению Добкина, никаких преимуществ от спецоперации Незалежная не получит, кроме презрения со стороны мирового сообщества. Чиновник убежден, что журналиста выбрали в качестве "жертвы" только из-за его российского гражданства и критики в адрес Кремля, пишет "Газета.ru".
В свою очередь украинский политолог Олег Соскин назвал историю с "воскрешением" Бабченко перформансом, который вполне мог организовать сам Порошенко. Эксперт подчеркнул, что президент нацелен на то, чтобы поднять свой рейтинг и получить возможность переизбраться на новый срок.
Соскин пояснил: единственная цель происходящего – довести российско-украинские отношения до состояния "горячей тотальной войны", передает НСН. Он вспомнил историю с Надеждой Савченко и Михаилом Саакашвили, отметив, что планка провокаций и недостоверности только поднимается.
Ранее Порошенко заявил, что спецоперация по предотвращению "покушения" на Бабченко была проведена блестяще, а участвовавших в ней сотрудников СБУ назвал героями. Получается, что украинская элита не в состоянии разобраться, является ли эта выходка удачным ходом или позором для страны.
Напомним, 29 мая появилась информация об убийстве Аркадия Бабченко. На следующий день глава СБУ сообщил, что журналист жив, и все это было частью спецоперации для предотвращения реального покушения.
Позже в Киеве был задержан подозреваемый – глава немецко-украинского оружейного предприятия Борис Герман. В отношении него возбуждено уголовное дело по статье "Организация приготовления к теракту".
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