Топорная инсценировка убийства российского журналиста Аркадия Бабченко в Киеве вызвала бурю недовольства даже на Западе, где всегда поддерживали устраиваемые Киевом провокации. Но украинское руководство продолжает гнуть свою линию. "Вы что, хотели бы, чтобы он был убит?!" – недоуменно восклицает глава МВД Незалежной Арсен Аваков.

Чиновник признался, что у него вызвал недоумение тот факт, что Amnesty International и "Репортеры без границ" не поддержали инсценировку убийства Бабченко. Так, "Репортеры без границ" назвали фейковое происшествие "патетическим трюком".

В свою очередь глава американского аналитического Центра Байдена Майкл Карпентер заявил, что инсценировка убийства российского журналиста "так просто с рук Киеву не сойдет". По его словам, разыгранная комедия будет "дорого стоить" украинскому руководству и спецслужбам.

Реакция Запада на украинскую провокацию Авакова "удивила и шокировала". По словам главы МВД, если бы заказчик и исполнитель преступления достигли своих целей, то на Западе бы в очередной раз сокрушались, что на Украине снова убивают журналистов.

Тем не менее, полагает Аваков, общественная безопасность важнее. "Впредь украинские спецслужбы и правоохранительные органы будут руководствоваться не общественным мнением, а тем, чтобы на нашей территории было спокойно и люди не подвергались нападениям", – резюмировал Аваков.

Сообщения об убийстве Бабченко начали поступать вечером 29 мая. Якобы он был застрелен неизвестным киллером в подъезде собственного дома. На следующий день на пресс-конференции СБУ выяснилось, что журналист жив, а его убийство было инсценировкой.





Глава СБУ заявил, что российскому журналисту угрожала опасность, ликвидировать его, мол, планировали российские спецслужбы, которые наняли киллера из числа участников так называемой антитеррористической операции (АТО) в Донбассе. Инсценировка же якобы спасла жизнь Бабченко.

Тем не менее произошедшее вызывает ряд вопросов. К примеру, зачем нужно было выдавать киллеру фотографию из паспорта Бабченко, если узнать, как выглядит журналист, можно из его профилей в соцсетях?