Цымбалюк об убийстве Бабченко: мне предлагали много долларов
Мужчина разместил на своем Facebook слова благодарности правоохранительным органам Украины, назвав тех "талантливыми молодыми операми". Цымбалюк подчеркнул, что после обращения к ним с информацией о заказном убийстве можно не бояться, что "тебя сольют тем же заказчикам за доллары".
Украинец признался, что переживает стресс и не знает, как сложится его судьба дальше. Он добавил, что в ближайшее время не будет общаться с журналистами, так как следствие все еще идет и он "давал подписку о неразглашении", передает НСН.
Ранее задержали предполагаемого организатора покушения на журналиста Аркадия Бабченко. Им оказался глава немецко-украинского оружейного предприятия Борис Герман.
В отношении него возбуждено уголовное дело "Организация приготовления к теракту". Как считает СБУ, Герман для убийства Бабченко нанял за 40 тысяч долларов своего знакомого, воевавшего в Донбассе.
Напомним, 29 мая власти Украины сообщили об убийстве Аркадия Бабченко. На следующий день журналист предстал на пресс-конференция СБУ живым и невредимым.
Оказалось, что его убийство было инсценировано сотрудниками СБУ, которые узнали о готовящемся покушении на журналиста. На подготовку к специальной операции ушел месяц.
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