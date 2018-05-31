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Общество

Цымбалюк об убийстве Бабченко: мне предлагали много долларов

Аркадий Бабченко. Кадр youtube.com
Украинец Алексей Цымбалюк заявил, что предполагаемый организатор покушения на Аркадия Бабченко Борис Герман именно ему заказал убийство журналиста. По словам "киллера", он не видит смысла скрываться после публикации видеозаписи с моментом получения денег и его голосом.

Продолжение: Зачем Украина втаптывает себя в грязь
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Мужчина разместил на своем Facebook слова благодарности правоохранительным органам Украины, назвав тех "талантливыми молодыми операми". Цымбалюк подчеркнул, что после обращения к ним с информацией о заказном убийстве можно не бояться, что "тебя сольют тем же заказчикам за доллары".

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 "Убийство" журналиста Бабченко

Сюжеты "Убийство" журналиста Бабченко

Украинец признался, что переживает стресс и не знает, как сложится его судьба дальше. Он добавил, что в ближайшее время не будет общаться с журналистами, так как следствие все еще идет и он "давал подписку о неразглашении", передает НСН.

Ранее задержали предполагаемого организатора покушения на журналиста Аркадия Бабченко. Им оказался глава немецко-украинского оружейного предприятия Борис Герман.

В отношении него возбуждено уголовное дело "Организация приготовления к теракту". Как считает СБУ, Герман для убийства Бабченко нанял за 40 тысяч долларов своего знакомого, воевавшего в Донбассе.

  

Напомним, 29 мая власти Украины сообщили об убийстве Аркадия Бабченко. На следующий день журналист предстал на пресс-конференция СБУ живым и невредимым.

  

Оказалось, что его убийство было инсценировано сотрудниками СБУ, которые узнали о готовящемся покушении на журналиста. На подготовку к специальной операции ушел месяц.

Автор: Михаил Вштанов31 мая 2018, 20:17
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