Цымбалюк об убийстве Бабченко: мне предлагали много долларов

Украинец Алексей Цымбалюк заявил, что предполагаемый организатор покушения на Аркадия Бабченко Борис Герман именно ему заказал убийство журналиста. По словам "киллера", он не видит смысла скрываться после публикации видеозаписи с моментом получения денег и его голосом.



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