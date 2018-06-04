Пиар на свиной крови: Бабченко пошел по стопам Цымбалюк-Романовской

Переступивший через все возможные и невозможные нормы морали и нравственности, называющий себя журналистом Аркадий Бабченко, похоже, достиг дна. Воскресший блогер просит за эксклюзивное интервью с ним 50 тысяч долларов.

Выживший после непродолжительного возлежания в свиной крови, Бабченко решил хайпануть на своей несостоявшейся смерти, а параллельно немного подзаработать на хлеб насущный, за которым он так и не сходил в день фейкового убийства. Журналист решил, что бесплатно он больше не скажет ни одного слова своим коллегам и на странице в соцсети разместил ценник.

Стоимость интервью с собой Бабченко оценил в 50 тысяч долларов. Никаких скидок не предусмотрено даже для дружественных украинских СМИ. Главный редактор издания "Гордон" Алеся Бацман рассказала, что торговаться журналист не намерен.

"Аркадий сказал, что теперь эксклюзивные интервью он дает только за деньги, рассматривая сумму от 50 тысяч долларов", – сообщила Бацман Life.ru и напомнила, что именно она, узнав об убийстве Бабченко и о том, что у него остались шестеро детей, решила объявить всеукраинский сбор денег, чтобы помочь его семье.

Теперь самое время объявить сбор денег на интервью с Бабченко, но вряд ли кто-то в здравом уме заплатит такую сумму, чтобы в очередной раз услышать невнятное мычание журналиста о великом Порошенко, свиной крови, столе в морге и проклятых москалях.

Кстати, русофобскую тему на российском телевидении давно оседлали не совсем вменяемые политологи, которые делают деньги на скандалах. Правда, в отличие от Бабченко, они-то свою копеечку имеют. О том, что эксперты из Незалежной и других стран давно прописались в Москве и живут на зарплату в российских рублях, еще давно рассказал украинский блогер Анатолий Шарий.





Вот, к примеру, американец Майкл Бом – бывший страховой агент, переехавший в Россию из США. В ток-шоу его представляют как независимого журналиста, хотя он никогда не работал журналистом и лишь несколько лет писал колонки для российской газеты на английском языке. Его гонорар за одну передачу составляет от 10 до 30 тысяч рублей.

У руководителей некоторых телеканалов в ходу термин "оручесть". Гость-русофоб должен обязательно испортить настроение, орать и хамить всю программу, провоцировать других участников на скандал. Такой желанный эксперт может рассчитывать и на 50 и даже на 100 тысяч рублей за двухчасовой эфир.

Самая скандальная политическая тема на телевидении – Украина. В ней сильны политологи Вячеслав Ковтун и Вадим Трюхан. В прессе писали, что, помимо гонораров, они умудрились выторговать себе бесплатное проживание, билеты и командировочные. Видимо, к такой "дольче вита" решил приобщиться и чуть не убитый Аркадий Бабченко.

Но всем этим персонажам вместе взятым, конечно же, далеко до дважды изнасилованной Дианы Шурыгиной, которая стала настоящей звездой после ночной гулянки. Насильник Шурыгиной до сих пор в колонии с весьма сомнительными доказательствами вины, а девушка успела обойти многочисленные ток-шоу на всех телеканалах и на волне пойманного хайпа даже вышла замуж за оператора Первого канала.





Но, поговаривают, что Шурыгина торгует лицом не за спасибо или за накрывшую ее славу. Точную цифру ее заработка на Первом канале никто не скажет, так как эта информация засекречена от общественности, но гарантировано можно сказать, что деньги она получает большие. В СМИ информации сегодня просочилась информация, что она за один эфир на Первом канале в программе "Пусть говорят" получает от 100 тысяч рублей. За интервью ей платят примерно 30 тысяч рублей, все зависит от объема.

На интригах и вранье можно хорошо зарабатывать на центральном телевидении. "Если раньше жена Джигарханяна брала от 700 тысяч до одного миллиона рублей за эфир, то теперь гонорар вырос до пяти миллионов", – сообщили в программе "Ты не поверишь!" на НТВ.

Скандальный развод Армена Джигарханяна и Виталины Цымбалюк-Романовской наделал немало шума. Для оставшейся с несколькими квартирами артиста гостье с Украины, этот шум стал поистине золотым. Если считать даже по самой низкой ставке, выходит, что, выставив свою личную жизнь на всеобщее обозрение, бывшая жена Джигарханяна заработала за последние месяцы 14 миллионов рублей и это без учета общения с прессой.





Аркадию Бабченко, безусловно, есть что рассказать общественности. Только вот будет ли интересно зрителям слушать рассказ о том, как его шестеро детей, узнав о смерти отца, рыдали во весь голос. Или о жене, чуть не потерявшей сознание в эту минуту. Или описание стола в морге, на котором журналиста отмывали от свиной крови.

Интересно, живы ли у Бабченко родители? Если да, то хочется передать им слова соболезнования в связи с поступками и словами их сына. Вспоминаются его слова, наполненные ненавистью к россиянам, погибшим в Ту-154 над Черным морем и в торговом центре "Зимняя вишня" и после этого больше ничего слушать из его уст не хочется.