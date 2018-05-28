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Спорт

Алина Загитова высказалась об уходе от Этери Тутберидзе

Алина Загитова. Фото: GLOBAL LOOK press
Алина Загитова даже представить не может ситуацию, в которой ей бы пришлось менять тренера. Чемпионка поделилась планами со своими земляками: фигуристку торжественно встретили на ее родине, в Ижевске.
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Обладательница золота Олимпиады в Пхенчхане проведет в Ижевске всего один день. Ей предстоит встреча с главой Удмуртии Александром Бречаловым, а затем впервые в жизни Алина проведет мастер-класс для юных фигуристов в ледовом дворце "Олимпиец". "Я сейчас приду домой, немножко подготовлю план мастер-класса, потому что без плана не знаешь, что делать", – призналась Загитова журналистам.

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Алина Ильназовна Загитова фигуристка

Жители Ижевска устроили торжественную встречу уроженке столицы Удмуртии. Загитову журналисты и поклонники ждали в аэропорту. Конечно, одним из вопросов стала ситуация с Евгенией Медведевой, которая покинула их общего с Алиной тренера Этери Тутберидзе и ушла к канадскому специалисту Брайану Орсеру. На вопрос, смогла бы Загитова поступить так же, фигуристка ответила: "Нет, не могу представить".

Поделилась Алина и своими планами на будущее. Она намерена приступить к тренировкам с 4 июня. "У меня будет короткая программа под "Призрак оперы", произвольную мне пока еще не поставили, сборы у нас начнутся с 4 июня. Самая главная мечта сейчас – это просто спокойно тренироваться, когда я приеду в Новогорск, и спокойно поставить программу, чтобы зрители прочувствовали ее, потому что она очень интересная", – рассказала Загитова.

Немало времени придется Алине тратить и на щенка породы акита-ину по имени Масару. "Я сегодня с ней раз пять погуляла только в первой половине дня. Потом я не успела, но, думаю, что по приезде уделю ей максимум внимания", – цитирует Загитову "Чемпионат.com".

Масару Алине вручили днем ранее в торжественной обстановке представители Японии. На церемонии присутствовал премьер-министр Страны восходящего солнца Синдзо Абэ. В одном из интервью после победы в Пхенчхане спортсменка рассказала журналистам, что мечтает о собаке акита-ину. Мечту Загитовой исполнили японские поклонники ее таланта.

Автор: Андрей Евлампиев28 мая 2018, 08:28
ФОТОРЕПОРТАЖ

Медведевой удалось обойти заклятую соперницу Загитову

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