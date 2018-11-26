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Спорт

"Уймитесь": Медведева взорвалась после вопроса о Тутберидзе

Евгения Медведева и Этери Тутберидзе. Фото: www.globallookpress.com
Евгения Медведева не желает поднимать тему о своем несостоявшемся прощании с Этери Тутберидзе. Фигуристка никогда и никому не расскажет о том, почему поступила именно так.
прочитано 2227 раз

Если бы Евгения Медведева перед своим отъездом в Канаду пришла к Этери Тутберидзе с цветами и попрощалась с тренером, все обернулось бы по-другому: фигуристка "ушла бы хорошей". Однако Евгения не желает отвечать на вопрос, почему она не поступила таким образом. Более того, эта тема заставляет ее нервничать.

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Евгения Армановна Медведева

Евгения Армановна Медведева фигуристка

"Знаете, мне на самом деле надоело уклоняться от этого вопроса. Я прекрасно понимаю, что все это будут обсуждать. Я скажу вам единственную фразу: никто не знает, в чем причина, никто не знает, почему я так сделала. Причина есть, и никто никогда ее не узнает. Тем более от меня", - еще больше заинтриговала корреспондента Медведева. Фигуристка отмечает лишь, что это ее личное дело и не стоит пытаться что-либо из нее выудить.

На ремарку собеседника о том, что у всех великих есть свои тайны, Евгения заявила, что великой себя не считает. "Просто есть вещи, о которых не говорится на публику, и эти вещи очень многое решают. Пожалуйста, уймитесь с этой темой", – цитирует фигуристку РИА Новости.

Напомним, в мае 2018 года двукратный серебряный призер Олимпийских игр в Пхенчхане ушла от Этери Тутберидзе к канадскому специалисту Брайану Орсеру. А 24 ноября Медведева впервые в карьере не попала в финал Гран-при. Фигуристка заняла на французском этапе четвертое место.

Спортсменка призналась на пресс-конференции, что была чересчур уверена в своем успехе, за что и поплатилась. Медведева откровенно заявила, что ее неудачи – следствие психологических проблем, с которыми пора разбираться.

Автор: Андрей Евлампиев26 ноября 2018, 12:28
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Как живет покинувшая Россию фигуристка Медведева

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