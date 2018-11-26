"Уймитесь": Медведева взорвалась после вопроса о Тутберидзе

Евгения Медведева не желает поднимать тему о своем несостоявшемся прощании с Этери Тутберидзе. Фигуристка никогда и никому не расскажет о том, почему поступила именно так.

Если бы Евгения Медведева перед своим отъездом в Канаду пришла к Этери Тутберидзе с цветами и попрощалась с тренером, все обернулось бы по-другому: фигуристка "ушла бы хорошей". Однако Евгения не желает отвечать на вопрос, почему она не поступила таким образом. Более того, эта тема заставляет ее нервничать.

"Знаете, мне на самом деле надоело уклоняться от этого вопроса. Я прекрасно понимаю, что все это будут обсуждать. Я скажу вам единственную фразу: никто не знает, в чем причина, никто не знает, почему я так сделала. Причина есть, и никто никогда ее не узнает. Тем более от меня", - еще больше заинтриговала корреспондента Медведева. Фигуристка отмечает лишь, что это ее личное дело и не стоит пытаться что-либо из нее выудить.

На ремарку собеседника о том, что у всех великих есть свои тайны, Евгения заявила, что великой себя не считает. "Просто есть вещи, о которых не говорится на публику, и эти вещи очень многое решают. Пожалуйста, уймитесь с этой темой", – цитирует фигуристку РИА Новости.

Напомним, в мае 2018 года двукратный серебряный призер Олимпийских игр в Пхенчхане ушла от Этери Тутберидзе к канадскому специалисту Брайану Орсеру. А 24 ноября Медведева впервые в карьере не попала в финал Гран-при. Фигуристка заняла на французском этапе четвертое место.

Спортсменка призналась на пресс-конференции, что была чересчур уверена в своем успехе, за что и поплатилась. Медведева откровенно заявила, что ее неудачи – следствие психологических проблем, с которыми пора разбираться.