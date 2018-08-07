Сбежавшую из России Медведеву побили на льду
Алиса Лью стала самой молодой спортсменкой, выполнившей тройной аксель на соревнованиях. У фигуристки уже много достижений, в частности она в столь нежном возрасте стала победительницей юниорского чемпионата США. Отметим, что россиянка Евгения Медведева оказалась первой на соревнованиях юниоров в 14 лет.
На Кубке Азии, который прошел в Бангкоке с 1 по 5 августа, Лью безупречно выполнила каскад из тройного акселя и двойного тулупа. Она стала третьей американкой, которой удалось осуществить этот прыжок на международных соревнованиях после Тони Хардинг и Мираи Нагасу. Из россиянок чисто исполнить тройной аксель удавалось лишь Елизавете Туктамышевой.
Тем временем серебряный призер Игр-2018 Евгения Медведева, перешедшая к канадскому тренеру Брайану Орсеру, рассказала о своих программах на новый сезон. "Сезон-2018/19. Короткая программа – Orange Colored Sky в исполнении Натали Коул. Произвольная программа – Mumuki (первая часть) и Libertango (вторая часть) в исполнении Yo Yo Ma (американский виолончелист китайского происхождения)", – подписала фигуристка свое фото в Instagram.
А чемпионка Игр-2018 Алина Загитова показала новую короткую программу во время выступления на шоу The Ice-2018 в японской Осаке. Музыкальное сопровождение – из "Призрака оперы", а в произвольной программе будет звучать "Кармен".
Напомним, что в марте 2018 года 14-летняя Александра Трусова впервые в истории женского одиночного фигурного катания чисто исполнила тулуп в четыре оборота на официальных соревнованиях. Россиянка исполнила сложнейший элемент в произвольной программе на юниорском чемпионате мира, на котором заняла первое место, пишет "Газета.ru".
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