Тутберидзе: Загитова "тащила" Медведеву на олимпийское серебро

Фигуристка Медведева завоевала серебро на Олимпиаде в Пхенчхане только благодаря Загитовой. Алина "тащила" Женю, уверена бывший наставник спортсменки Этери Тутберидзе.

Обмен заочными упреками между Евгенией Медведевой и ее бывшим тренером Этери Тутберидзе не прекращается. Наставник и спортсменка общаются лишь через прессу – по словам тренера, Женя перестала отвечать на ее звонки еще в мае. И даже об уходе Медведевой к канадцу Брайану Орсеру Тутберидзе узнала из новостей.

"Конечно, обидно. Уходят от всех, это нормально. Для меня ненормально, как человек уходит. Найди в себе силы, это страшно, наверное, правда, но надо – для себя самого, не для меня. Я вообще считаю, что благодаря Алине Женя так хорошо откаталась на Олимпиаде, потому что она ее тащила", – рассказала известный тренер в эфире НТВ

На Олимпиаде в Пхенчхане подопечные Тутберидзе заняли два первых места в одиночной программе. Загитова завоевала золотую медаль, а Медведева – серебро. Россиянки также стали вторыми в составе российской сборной в командных соревнованиях.

Болельщики Медведевой были огорчены. Они считали, что Медведева показала максимум. Однако Загитова обошла ее с минимальным преимуществом в 1,3 балла. По словам Этери Тутберидзе, выйдя с олимпийского льда, Медведева не скрывала разочарования. "Женя бросила детскую фразу: "Неужели вы не могли подержать Алину еще год в юниорах?" Я сказала: "Женя, ты что, у всех должны быть равные шансы", – рассказала тренер.

Этери до сих пор обижена на Женю, которой отдала столько лет своей карьеры и жизни. На контрольных прокатах, состоявшихся в начале сентября, Тутберидзе даже не стала смотреть выступление бывшей ученицы.