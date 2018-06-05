Тутберидзе отомстила соблазнившему Медведеву тренеру-гею
Бронзовый призер юношеских Олимпийских игр 2016 года казахстанская фигуристка Элизабет Турсынбаева отказалась работать с Брайаном Орсером. 18-летняя спортсменка приняла решение покинуть Канаду.
В качестве нового наставника фигуристка выбрала Этери Тутберидзе. Их сотрудничество рассчитано до Олимпийских игр 2022 года, которые пройдут в Пекине.
Отметим, что для канадца это серьезная потеря. Среди молодых подопечных Орсера Турсынбаева была самой перспективной, девушка сильно прибавила за последний сезон и может конкурировать со звездами фигурного катания. С канадцем спортсменка провела почти пять лет.
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