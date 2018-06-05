"Я не сдаюсь": Медведева высказалась о вердикте врачей

Врачи запретили Евгении Медведевой из-за травмы заниматься фигурным катанием. Однако спортсменка призналась, что не слушает медиков, ведь спорт – это ее стихия.

Серебряный призер Олимпиады-2018, двукратная чемпионка мира и Европы не намерена сдаваться. Евгении Медведевой запрещены любые физические нагрузки – в том числе, конечно, и занятия фигурным катанием. Однако Женя игнорирует запреты врачей.

"Мне до сих пор нельзя бегать и заниматься аэробикой - я без этого не могу и нахожу лазейки. Есть и психологические сложности: когда долго не катаешься, боишься, что разучишься. Я не сдаюсь", – призналась Евгения журналистам.

Медведева к 18 годам стала одной из самых титулованных фигуристок в мире. Во многом благодаря сильному характеру: она и в Пхенчхане выступала с тяжелой травмой – и выиграла короткую программу в командных соревнованиях. А недавно стало известно, что спортсменка включена в состав национальной сборной на сезон 2018/19.

В интервью Женя раскрыла секрет: она мысленно заставляет свое тело быстрее восстанавливаться. И это ей помогает. Свойственное ей упорство фигуристка объясняет тем, что ее детство закончилось в 12 лет, – спорт заставляет быстро взрослеть. "Детство уходит, когда ты набираешься жизненного опыта и натыкаешься на такие препятствия, как предательство. Они нас учат и помогают взрослеть. Самое сложное в периоде взросления – осознать, что человек, который тебе помогает, не всегда за тебя – и работает для своей выгоды. Этого я никак не могу понять", – цитирует Медведеву журнал ELLE.

Когда создал образ, программу, платье, придумал атрибутику и историю к образу, скатал эту программу на шоу, но... Никто ничего не понял. Мой косяк. Работаем дальше.

Подсказка: (это романтический образ и спортивные проишествия последнего времени тут не при чём) pic.twitter.com/ZjX5F9MKen — Evgenia Medvedeva (@JannyMedvedeva) 3 июня 2018 г.

Спортсменка вспоминает, что у нее даже не было одноклассников: она училась по отдельной программе, учителя приезжали к ней на сборы, и Евгения сдавала им предметы между тренировками. Тем не менее у нее никогда не было двоек, она была хорошисткой. "Все просто: глупые люди или те, кто ужасно учился, никогда не выйдут на высокий уровень в спорте. Важна даже не усидчивость, а простое наличие мозгов", – уверена Медведева.

Вдохновение Евгения черпает в музыке. Особенно ей нравятся корейские поп-мелодии, перед каждым стартом Медведева по несколько часов не снимает наушники. Спортсменка призналась, что она фанатка группы EXO.