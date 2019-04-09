На Землю обрушится огненный дождь
По словам исследователей, Солнце выбрасывает в открытый космос огненную плазму. Часть вещества попадает в пространство, а другая вновь притягивается к звезде благодаря гравитации.
Специалисты предполагают, что, если выброс плазмы будет слишком интенсивным, огненный дождь обрушится на ближайшие к Солнцу планеты в виде бури. Огненная стихия может атаковать и Землю.
На данный момент исследователи пытаются узнать, какие последствия солнечная буря будет иметь для нас. Они подчеркивают, что даже небольшие вспышки на Солнце приводят к изменению жизни целой планеты, сообщает Life.
Напомним, недавно российские ученые назвали приблизительную дату конца света. Директор Института земного магнетизма РАН Владимир Кузнецов рассказал, что через пять миллиардов лет Солнце станет красным гигантом, который поглотит внутренние планеты системы и сожжет Землю.
После этого звезда начнет остывать и превратится в белого карлика, уточняет РИА Новости. По мнению специалистов, плотность мертвого Солнца не сравнить ни с одним известным науке металлом.
Примадонна приготовила грандиозное шоу
Певица решила впредь держать язык за зубами
Откровенное интервью актера
Многие раскритиковали решение герцогини
Популярные темы форума
Квартира Началовой Юлии
Муж изменил с другом
Кремль только что узнал,что у 80% россиян,нет денег на обувь!Читайте новости !!!
Как люди находят друг друга на всю жизнь?..
Кто, что думает о Водолеях и Овнах?
Трахаю замужнюю
Изнасилование
Божена Рынска ,как вы думаете это она довела мужа Малашенка
Мне очень скучно!
Афера с коллегой
Он изменил мне со страшной бабой
Я однолюб, никого больше не полюблю
Админ уберите тему о девах! Сколько можно их ругать? Надоело.
Пропал кот
Мало быть богатой, красивой, чтобы быть счастливой?
<цензура>
Изменяю жене с лучшим другом, и он своей со мной! Что делать, так дальше нельзя!
Секс за шаурму. Как оформить юридически?
Два кило картошки
эмигранты приезжает сюда бегать за деньгами,а не работать,охотятся как тигры на клиента,и кто это позволил?Виделите,у нас свинский менталитет,мы же не зарабатываем в сао
Крик души
Если женщина повышает голос на мужчину
Где тема как найти свое счастье одиноким? Верните!
ВСД как приговор или хождение по мукам
что нравиться девушкам
кефирная диета на 7 дней
ЖМЖ
Яичная диета
Грудное вскармливание
Седловидная матка