Как метеозависимым спастись от вспышки на солнце

В ближайшие несколько дней людям, страдающим заболеваниями сердечно-сосудистой системы, необходимо следить за своим здоровьем. Из-за магнитных бурь, вызванных вспышкой на Солнце, самочувствие сердечников может ухудшиться.

Как пояснили врачи, колебания магнитного поля отражаются на состоянии организма, в том числе способствуя сгущению крови. Из-за этого количество кислорода, поступающего в клетки и мозг, снижается, передает РИА ФАН. Поэтому 7 и 8 сентября возможно увеличение случаев гипертонических кризов. В связи с этим медики рекомендуют метеозависимым людям снизить физические нагрузки, а также по возможности избегать стрессов.

Напомним, ранее эксперты заявили, что мощнейшая вспышка на Солнце может спровоцировать большое количество смертельных ДТП во второй половине дня 8 сентября. Поэтому автолюбителям рекомендуется не садиться в этот день за руль, а пешеходам – переходить дорогу исключительно на светофоре.

Напомним, 6 сентября произошла самая мощная за последние 12 лет вспышка на Солнце. "Уровень вспышечной активности в настоящий момент превышает значение 10 (точный балл – 10,3). Оно находится за пределами обычной цветовой шкалы, которая насчитывает пять значений (от зеленого до желтого, оранжевого, красного и максимального, фиолетового, уровней активности Солнца) и соответствует так называемому черному, высшему уровню активности", – уточнили в Лаборатории рентгеновской астрономии Солнца.

