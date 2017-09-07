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Как метеозависимым спастись от вспышки на солнце

Фото: Dni.Ru
Уже известно, что произошедшая 6 сентября мощнейшая вспышка на Солнце грозит резким ухудшением самочувствия метеозависимых. Медики рассказали, как защитить себя в ближайшие дни от обострения хронических заболеваний.
прочитано 2003 раза

В ближайшие несколько дней людям, страдающим заболеваниями сердечно-сосудистой системы, необходимо следить за своим здоровьем. Из-за магнитных бурь, вызванных вспышкой на Солнце, самочувствие сердечников может ухудшиться. 

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Как пояснили врачи, колебания магнитного поля отражаются на состоянии организма, в том числе способствуя сгущению крови. Из-за этого количество кислорода, поступающего в клетки и мозг, снижается, передает РИА ФАН. Поэтому 7 и 8 сентября возможно увеличение случаев гипертонических кризов. В связи с этим медики рекомендуют метеозависимым людям снизить физические нагрузки, а также по возможности избегать стрессов.  

Напомним, ранее эксперты заявили, что мощнейшая вспышка на Солнце может спровоцировать большое количество смертельных ДТП во второй половине дня 8 сентября. Поэтому автолюбителям рекомендуется не садиться в этот день за руль, а пешеходам – переходить дорогу исключительно на светофоре. 

Напомним, 6 сентября произошла самая мощная за последние 12 лет вспышка на Солнце. "Уровень вспышечной активности в настоящий момент превышает значение 10 (точный балл – 10,3). Оно находится за пределами обычной цветовой шкалы, которая насчитывает пять значений (от зеленого до желтого, оранжевого, красного и максимального, фиолетового, уровней активности Солнца) и соответствует так называемому черному, высшему уровню активности", – уточнили в Лаборатории рентгеновской астрономии Солнца.  

Автор: Рудольф Великолепный7 сентября 2017, 13:58

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