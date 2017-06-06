Астрономы открыли кипящую планету

Открытый астрономами газовый гигант раскален почти как Солнце и буквально кипит. Высокая температура планеты обусловлена ее близким нахождением к своему солнцу.

Свежеоткрытая планета расположена в созвездии Лебедя. Гигант, относящийся к классу "горячих Юпитеров", настолько близко расположен к своему Солнцу, что температура на его поверхности достигает 4600 градусов Кельвина. Для сравнения, температура нашего "земного" Солнца – 5778 кельвинов.

Планета, которой присвоено название KELT-9b, находится на расстоянии всего 0,05 астрономических единиц от своего светила. поэтому один "год""на этой планете длится менее двух ее дней. Напомним, что одна астрономическая единица равна расстоянию от Солнца до Земли.

"Это самый горячий газовый гигант из тех, что когда-либо удавалось обнаружить", – цитирует NASA профессора астрономии в Университете штата Огайо Скотта Гауди.

Еще одно уникальное свойство планеты – она вращается перпендикулярно к оси вращения звезды. Это все равно, как если бы какая-нибудь планета – например, Меркурий – вращалась бы вокруг Солнца перпендикулярно к плоскости Солнечной системы.

Астрономы уверены, что судьба гиганта неутешительна. Либо он в конце-концов испарится, либо его поглотит раздувшаяся собственная звезда, если той хватит водорода для поддержания реакции.