Астрономы открыли кипящую планету

Бойня под Тверью Гороскоп на неделю Эксклюзив Реновация жилья Дом-2

Самое читаемое

Пугачева бросилась к пострадавшему Резнику
Отец Фриске сделал заявление после подарка Шепелева
У Собчак заподозрили новую беременность
Беркова вышла замуж за Стоянова
Джигурда: У Анисиной случился выкидыш
партнеры
Вторник 6 июня
Лента новостей
12:34
В Москве скорую помощь использовали для перевозки стройматериалов
12:33
Подробности состояния госпитализированного актера Державина
12:26
Опубликован рейтинг самых дорогих брендов в мире
12:18
Пригожин сознался в употреблении запрещенного препарата
12:16
Нюша сделала признание о ребенке в 18 лет
12:15
Порнозвезда избила обиженного сексуального партнера
12:05
Брат Ющенко "доказал" украинское происхождение древних греков
11:32
Алкоголь во время беременности уродует лицо ребенка
11:27
Ургант отказался от суррогатной матери
11:15
Общественная палата обновляет кадры
11:03
ВДНХ преображается на глазах
10:57
На Ярославском вокзале у москвича украли 10 миллиардов
10:47
Яркие роли "сказочной старушки" Татьяны Пельтцер
10:45
Болид взорвался на скорости 500 км/ч (видео)
10:44
Закон о реновации обсудят на парламентских слушаниях
10:33
Российские дети отравились конфетами Порошенко
10:29
Дарья Донцова высказалась об измене мужа
10:27
Родившийся без носа малыш умер в возрасте двух лет
10:24
Россия отказалась финансировать ПАСЕ
09:59
В зоопарке живого осла бросили на растерзание тиграм (видео)
09:45
На красной ветке метро на рельсы упал пассажир
09:40
Россиянам разрешили брать ипотеку без первоначального взноса
09:35
Брак с Дианой принц Чарльз назвал трагедией
09:33
Российские авиакомпании за год потеряли миллиарды рублей
09:16
Москвич голыми руками забил насмерть мать-пенсионерку
09:15
Покинувшая страну Пугачева резко одернула Вайкуле
08:54
Названы лучшие университеты страны
08:39
"Женская версия" Сноудена подставила Москву
08:29
Мать рассказала о свадьбе Юлии Началовой
08:21
Россияне утопают в собственном жире
07:58
В Москве из авто юрисконсульта украли 600 тысяч рублей
23:15
Панин о непристойном видео: Мне противно смотреть на себя
21:56
В Краснодаре сообщили о высадке инопланетян
21:52
О чем россияне чаще всего спрашивают Путина
21:41
Семенович попала в больницу из-за осложнения после операции
21:22
Вдова Ельцина назвала 90-е годы святыми
21:17
В центре Москвы загорелась ТЭЦ
20:56
Как развивается пермская промышленность
20:55
Владимир Машков устроил переполох
20:52
Неожиданные подробности личной жизни Липницкой
20:42
Солисток группы "Стрелки" назвали старушками
20:38
Собянин пообещал высокую явку на голосовании по реновации
20:38
Россиянин отправил в США посылку с гранатами
20:29
Сочи становится фестивальным центром России
20:15
Меланью Трамп распекли за платье-ночнушку
19:44
Президент Сербии назвал Путина лидером мировой политики
19:40
Известный футболист умер во время тренировки
19:28
Шейк и Купера впервые сфотографировали с дочкой
19:15
В центре Москвы на тротуаре водитель сбил девушку и наорал на нее
19:06
Глава "АвтоВАЗа" рассказал о разработке летающих машин
19:04
Москва и Белград будут укреплять бизнес-связи
18:48
С дверей московского метро убрали "вход" и "выход"
18:29
Эрнст отбил атаку алчного Варламова
18:28
В Сочи на большой скорости дети выпали из машины
18:22
В Новгороде обсудили развитие малого и среднего бизнеса
18:21
Звезду "Дома-2" публично унизили
18:14
Бракованный брак с миллионером
18:05
Врач раскрыл детали тяжелой болезни Пугачевой
17:55
Молодежь наказала сапожника за издевательство над бомжом
17:53
Набиуллина вступилась за микрофинансовые организации
17:40
В Подмосковье скончался пострадавший от урагана 8-летний мальчик
17:22
Наталья Рудова напугала снимком в бикини
17:18
Александр Сокуров получил почетную кинопремию
17:04
Володин занялся укреплением отношений России и Сербии
17:02
Рудковская венчается ради сумасшедших денег
17:01
В Москве из-за шторма отменили около 20 авиарейсов
16:49
Укупника обокрали на Рублевке
16:43
В столице маньяков-насильников поймали на живца
16:41
В театрах Москвы массово обирают зрителей
16:40
Алибасов о романе с Федосеевой-Шукшиной
16:38
Малоизвестная сторона жизни Барбары Брыльской
16:36
В Орландо людей расстреляли на улице
16:32
В Москве разыскивают похитителей ребенка
16:26
Москва подает пример регионам в уборке дорог зимой
16:25
На столицу надвигается новый шторм
16:20
Кого слушать на "НАШЕСТВИИ-2017"
16:15
Российская авиакомпания отменила летние чартеры из Антальи
16:08
От каких продуктов лучше отказаться перед сексом
16:07
В Подмосковье иномарка сбила почтальона Печкина
15:59
Врачей обязали сообщать в полицию о беременности школьниц
15:50
94-летняя американка пробежала 21 километр
15:50
Володин предложил ПА ОБСЕ создать спецкомитет по борьбе с терроризмом
15:46
Как начать жизнь с чистого листа
15:45
Водитель Mercedes в Москве превысил скорость на 132 км
15:36
На западе Москвы Jaguar после ДТП слетел в реку
15:36
Тверской стрелок делал комплименты перед бойней
15:35
Друг рассекретил отца ребенка Седоковой
15:27
В Москве 19-летняя девушка погибла после окрашивания волос
15:24
Володин призвал объединяться для борьбы с терроризмом
15:19
Панина сравнили с Джигурдой после гадкой выходки
15:07
Артист бросился на рельсы метро ради спасения бомжа
14:57
"Квартет И" раскрыл секрет нового фильма
14:39
Суровая тюменка загнала грабителя в тупик после нападения
14:39
Откровенные слова Максаковой наделали много шума
14:31
Володин: России и Сербии нужны крепкие отношения
14:26
Синоптиков требуют наказывать за ошибочные прогнозы
14:24
Заоблачные зарплаты руководителей театров
14:22
Захарова пристыдила трусливого финского журналиста
14:20
Пугачева покинула Россию после госпитализации
14:18
Как подобрать неприхотливые растения для сада
загрузить ещё
﻿

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Панин оправдался за новое отвратительное видео
Ольга Бузова о платье за 700 тысяч и новой любви
Покинувшая страну Пугачева резко одернула Вайкуле
Тверской стрелок заставлял женщину рыть могилу перед смертью
Пугачеву срочно прооперировали
Поплавская и Суханкина кинулись на шею ревущему Джигурде
Hi-tech

Астрономы открыли кипящую планету

Фото: youtube.com
Открытый астрономами газовый гигант раскален почти как Солнце и буквально кипит. Высокая температура планеты обусловлена ее близким нахождением к своему солнцу.
прочитано 364 раза

Свежеоткрытая планета расположена в созвездии Лебедя. Гигант, относящийся к классу "горячих Юпитеров", настолько близко расположен к своему Солнцу, что температура на его поверхности достигает 4600 градусов Кельвина. Для сравнения, температура нашего "земного" Солнца – 5778 кельвинов.

ПО ТЕМЕ

Планета Земля произошла от космического пончика

К Земле мчится недавно открытая комета

Партнер NASA заявил о присутствии инопланетян на Земле

Планета, которой присвоено название KELT-9b, находится на расстоянии всего 0,05 астрономических единиц от своего светила. поэтому один "год""на этой планете длится менее двух ее дней. Напомним, что одна астрономическая единица равна расстоянию от Солнца до Земли.

"Это самый горячий газовый гигант из тех, что когда-либо удавалось обнаружить", – цитирует NASA профессора астрономии в Университете штата Огайо Скотта Гауди.

Еще одно уникальное свойство планеты – она вращается перпендикулярно к оси вращения звезды. Это все равно, как если бы какая-нибудь планета – например, Меркурий – вращалась бы вокруг Солнца перпендикулярно к плоскости Солнечной системы. 

Астрономы уверены, что судьба гиганта неутешительна. Либо он в конце-концов испарится, либо его поглотит раздувшаяся собственная звезда, если той хватит водорода для поддержания реакции.  

Автор: Алексей Минин6 июня 2017, 10:00

комментарии

Политика

Президент Сербии назвал Путина лидером мировой политики
Захарова пристыдила трусливого финского журналиста
Как Путин переиграл красавицу-журналистку
Вымирающая Литва строит забор на границе с Россией

Шоу-бизнес

Пригожин сознался в употреблении запрещенного препарата
Нюша сделала признание о ребенке в 18 лет
Молодой муж побил Анну Грачевскую
Одинокая Ольга Бузова плачет по ночам

Проишествия

Известный футболист умер во время тренировки
В центре Москвы на тротуаре водитель сбил девушку и наорал на нее
В столице маньяков-насильников поймали на живца
Артист бросился на рельсы метро ради спасения бомжа

Lifestyle

Владимир Машков устроил переполох
В театрах Москвы массово обирают зрителей
Малоизвестная сторона жизни Барбары Брыльской
Заоблачные зарплаты руководителей театров
Шоу-бизнес

Врач раскрыл детали тяжелой болезни Пугачевой

По словам специалиста, певице грозил инфаркт
Шоу-бизнес

Шейк и Купера впервые сфотографировали с дочкой

Счастливые родители вышли на прогулку с ребенком
Шоу-бизнес

Панин о непристойном видео: Мне противно смотреть на себя

Запись с рукоблудием актера в женской одежде стала хитом
Шоу-бизнес

Покинувшая страну Пугачева резко одернула Вайкуле

Примадонна оказалась с певицей за одним столиком в кафе

Гороскоп

Астрологический прогноз с 5 по 11 июня
Чуриковой посоветовали заняться здоровьем
Крюков с женой покинут Россию
Викторию Боню назвали идеальной любовницей

Фоторепортажи

Сергей Зверев побил королеву красоты
Яркие роли неповторимой Анджелины Джоли
Третий теракт за три месяца ужаснул Великобританию
71-летний Якубович прилюдно миловался с юной красавицей

Спорт

Неожиданные подробности личной жизни Липницкой
Малкин замахнулся клюшкой на болельщика (видео)
Развратное празднование тачдауна попало на видео
Знаменитый теннисист получил страшную травму на корте (видео)

Регионы

В Краснодаре сообщили о высадке инопланетян
Молодежь наказала сапожника за издевательство над бомжом
Тверской стрелок делал комплименты перед бойней
Суровая тюменка загнала грабителя в тупик после нападения
+18 © 2017 Dni.ru. Все права защищены. olgazaharova@dni.ru