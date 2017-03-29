Названа цена Galaxy S8 и S8+ в России
Оба телефона имеют изогнутый по краям дисплей с разрешением 2960х1440 пикселей. Диагональ экрана Galaxy S8+ составила 6,2 дюйма, а у Galaxy S8 – 5,8 дюйма.
Корпус смартфона сделан из стекла с металлической рамкой. Кнопки встроены в экран, а сканер отпечатков пальцев находится на задней стенке. Новый S8 получил защиту от пыли и влаги по стандарту IP68, сообщает официальный сайт Samsung.
Стала известна и цена гаджетов в России. Так, за Galaxy S8 придется заплатить 54 990 рублей, за Galaxy S8+ — 59 990 рублей. Старт продаж в России намечен на 28 апреля, но внести оплату за смартфон можно уже сейчас.
Новинки выйдут в двух модификациях: с процессором Samsung Exynos 8895 и Qualcomm Snapdragon 835. Кроме того, гаджеты получат четыре гигабайта оперативной и 64 гигабайта встроенной памяти. Разрешение основной камеры – 12 мегапикселей, фронтальной – восемь.
The all-new #GalaxyS8 takes you beyond the limits of any phone you've known before. #UnboxYourPhone https://t.co/pHVmdc8ZNj pic.twitter.com/hyzX4xBAf3— Samsung Mobile (@SamsungMobile) 29 марта 2017 г.
Отметим, что помимо привычного сканера отпечатков пальцев, Samsung Galaxy S8 и S8+ имеют еще две дополнительных степени биометрической защиты. Это сканирование радужки и лица. Также гаджеты имеют помощник Bixby. Его главная задача – управлять приложениями при помощи голосовых команд. Для вызова ассистента служит специальная кнопка. Однако русского языка Bixby пока не понимает.
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